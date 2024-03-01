Тетяна Літвінова відверто розповіла про пекло під час пологів — мало не померла

Шеф-кухар Тетяна Літвінова. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/

Ексуддя "МастерШеф", ведуча та ресторатор Тетяна Літвінова шокувала подробицями своїх перших пологів. Вона зізналась що ледь не померла через недбале ставлення до неї лікарів.

Про це вона розповіла інтервʼю Славі Дьоміну.

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Літвінова зізналась ведучому, що не може більше мати дітей через помилку лікарів. Через недбальство вони інфікували зірку і вона ледве повернулась до життя після пологів.

"Я мало не померла після перших пологів. Тому, що мене зберегли більш-менш здоровою і зібрали, це величезне щастя. Занесли інфекцію. Хотіли видаляти матку. У мене було 8 курсів антибіотиків після пологів. Це була інфекція, яка вже жила в пологових будинках. Я була наскільки ослаблена, що мій імунітет не міг боротися. Але мене ще зберегли, щоб я могла народити дитину, але я вже не можу більше сама завагітніти", — зізналась ресторатор.

У другому шлюбі відверто зізналася про те, що задумувалася народити дитину шляхом ЕКО, однак через побоювання і страх перед лікарями так і не наважилася на цей крок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів. А переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналася, скільки важить після пологів.