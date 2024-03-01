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Татьяна Литвинова откровенно рассказала об аде во время родов — чуть не умерла

1 марта 2024 18:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Татьяна Литвинова откровенно рассказала об аде во время родов — чуть не умерла
Шеф-повар Татьяна Литвинова. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Эксудья "МастерШеф", ведущая и ресторатор Татьяна Литвинова шокировала подробностями своих первых родов. Она призналась, что едва не умерла из-за небрежного отношения к ней врачей.

Об этом она рассказала интервью Славе Демину.

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Литвинова призналась ведущему, что не может больше иметь детей из-за ошибки врачей. Из-за халатности они инфицировали звезду и она едва вернулась к жизни после родов.

"Я чуть не умерла после первых родов. Потому что меня сохранили более-менее здоровой и собрали, это огромное счастье. Занесли инфекцию. Хотели удалять матку. У меня было 8 курсов антибиотиков после родов. Это была инфекция, которая уже жила в родильных". домах. Я была насколько ослаблена, что мой иммунитет не мог бороться. Но меня еще сохранили, чтобы я могла родить ребенка, но я уже не могу больше сама забеременеть", — призналась ресторатор.

Во втором браке откровенно призналась, что задумывалась родить ребенка путем ЭКО, однако из-за опасений и страха перед врачами так и не решилась на этот шаг.

Напомним, ранее мы писали, что у любимой Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов. А победительница "Холостяка" Даша Квиткова призналась, сколько весит после родов.

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