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Зірка серіалу "Надприродне" підтримав Україну

18 березня 2024 11:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка серіалу "Надприродне" підтримав Україну
Американський актор Джаред Падалекі. Фото: instagram.com/jaredpadalecki/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор та зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Актор довгий час залишався у тіні та уникав фото з українським прапором.

Відповідний ролик з'явився на міжнародній платформі UNITED24.

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Зірка серіалу "Надприродне" висловив слова підтримки українцям

Американський актор Джаред Падалекі, який зіграв одного з братів Вінчестерів у популярному серіалі "Надприродне" звернувся до українців та висловив теплі слова підтримки нашому народу у війні з Росією.

"Я Джаред Падалекі, і я підтримую Україну. Слава Україні!" — звернувся до наших громадян актор.

Така позиція артиста виявилася несподіваною, адже він раніше уникав спільних із колегами демонстрації на підтримку Україну.

Наприкінці травня минулого року актори серіалу "Надприродне"(Міша Коллінз, Рут Коннелл, Феліція Дей, Марк Шеппард і Роберт Бенедикт) публічно підтримали Україну. Артисти влаштували фотосесію, тримаючи в руках прапор України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джаред Падалекі під час такої демонстрації колег залишився у тіні разом із партнером по екрану Дженсеном Еклзом. Однак зараз актор відкрито підтримав Україну.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співак MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників. Також соліст британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав зворушливе відеозвернення до українців.

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