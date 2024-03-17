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MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників

17 березня 2024 21:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників
Український співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак MONATIK разом зі своєю родиною прийшов підтримати близьких полонених військових та цивільних. Артист взяв участь у мирній акції у центрі Києва.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Артист Дмитро Монатік разом із дружиною та дітьми у неділю, 17 березня, долучився до мирного мітингу у підтримку полонених захисників.

Долучившись до такої акції, співак привернув увагу суспільства до того, що вже декілька років багато наших військових та цивільних перебувають у російському полоні.

"Одного разу ми, артисти, стали публічними для того, щоб надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як сьогоднішня. Як культурний діяч, я звертаюсь до світової спільноти, аби звернути увагу на цю мирну демонстрацію у самому центрі рідної України!" — пише артист.

Музикант розповів, що зараз країна-агресорка утримує понад 20 000 цивільних заручників та понад 5000 військовополонених.

Монатік
MONATIK підтримав рідних полонених військових. Фото: instagram.com/monatik_official/
MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників - фото 2
MONATIK підтримав рідних полонених військових. Фото: instagram.com/monatik_official/
MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників - фото 3
MONATIK підтримав рідних полонених військових. Фото: instagram.com/monatik_official/
MONATIK у центрі Києва підтримав родичів полонених захисників - фото 4
MONATIK підтримав рідних полонених військових. Фото: instagram.com/monatik_official/

Артист закликає українців долучатися до будь-яких акцій на підтримку військовополонених, адже чим більше у суспільстві будуть говорить про цей біль, тим більше з'являється шансів врятувати людей.

Нагадаємо, ми писали раніше,  що телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова провели ніч в укритті через атаку шахедів на Одесу. Також ми розповідали, що телеведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора.

Київ
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Дмитро Монатік
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полонені
полк "Азов"
українські зірки

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