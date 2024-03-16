MONATIK запалив танцями у бомбосховищі — новий масштабний кліп

Український співак MONATIK у кліпі "Отже… Привіт". Фото: стоп-кадр

Співак MONATIK випустив мистецький тизер свого нового альбому "Вічно танцююча людина". Кліп зняли в бомбосховищі.

Музичне відео виклали на YouTube.

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MONATIK зняв тизер свого вже четвертого альбому у бомбосховищі місцевого театру. Співак з'явився перед глядачами у незвичайному амплуа — він, немов професійний актор, зачитав вірш про життя українців між обстрілами. Не дивлячись на постійні ракетні атаки з боку росії, культурне життя в Україні продовжує існувати та розквітати.

Артист вирішив перейти на новий етап творчості, де його головною метою став розвиток музичного та танцювального мистецтва всупереч всьому, що відбувається навколо.

"Я завжди вважав, що музика та мистецтво мають приносити суспільству користь та дарувати позитивні емоції. А у такі надскладні часи як зараз, я вбачаю в цьому особливу місію, адже нам цього дуже не вистачає. По-перше, музика об’єднує. На моїх благодійних концертах я постійно бачу скільки приходить сімей та людей різних поколінь. Це дозволяє зібрати нам ще більше коштів для наших захисників та захисниць, даруючи людям позитивні емоції та піклуючись про ментальне здоров’я. По-друге, на мою думку, музика має розвиватись та ставати на рівень цікавішою", — розповів MONATIK.

Також артист анонсував прем'єру наступного кліпу — 22 березня.

Раніше фронтмен гурту "Kalush Orchestrа" Олег Псюк зізнався, чому зараз артисти виступають не разом. Також співак Артем Пивоваров змінив аплуа і заспівав про "Панну Інну".