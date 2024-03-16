Соліст Kalush Orchestra розповів про трансформації в гурті

Гурт Kalush Orchestra на своєму концерті. Фото: Instagram/kalush.official

Останнім часом переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra експериментують. А багато хто з учасників колективу займається сольною діяльністю. Деякими подробицями поділився соліст Kalush Orchestra, Тимофій Музичук.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "ТиКиїв".

Читайте також:

Трансформації гурту Kalush Orchestra

Цієї весни в переможців проходить "Євробачення-2022" тур, в рамках якого вони завітають в 50 міст України. В ньому виступатиме фронтмен колективу Олег Псюк. На деяких концертах минулого року він був відсутній, оскільки гурт поїхав до "експериментального туру". Тому, розповів Музичук, учасникам колективу довелося вчити його партії та дещо змінювати композиції.

"Ми використовували різні стилі, тому вирішили провести експеримент і зі складом гурту, і людям дуже сподобалося. Нам довелося вчити партії Олега, дещо переробляти пісні, додавати більше автентики. Зрештою, я, Саша Таб і КИЛИММЕН навчилися читати реп. Вийшло круто", — розповів виданню "ТиКиїв" Тимофій Музичук.

Тимофій Музичук (ліворуч) та Олег Псюк. Фото: Instagram/kalush.official

За словами Тимофія, тур розділено на кілька частин. Протягом двох років артисти виїжджають з концертами за кордон і вже звикли до 20-30 шоу на місяць.

"Ми хлопці працьовиті. Наразі активно готуємо програму, куди увійдуть, зокрема, й нові пісні "Це любов" і "Янголом". Будуть нові костюми, нові образи. Гурт дещо трансформується — тепер у нас три солісти: Олег Псюк, я і Саша Таб", — зізнався Музичук.

Тимофій наголошує, що зараз гурт дорослішає. Тексти композицій стають глибшими, в музиці стало менше етніки, натомість більше вокалу. Музичук впевнений — від цього Kalush Orchestra тільки виграє, у них додається нова аудиторія.

"Тому, сподіваємося, що людям сподобається наш експеримент й новий стиль", — зауважив Тимофій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що KALUSH (Олег Псюк) випустив трек з KRUTЬ. Також ми розповідали, що учасник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, відвідав онкохворих дітей.