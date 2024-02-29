Ліричне повернення колаборацій — KALUSH випустив новий трек з KRUTЬ

Олег Псюк і KRUTЬ. Фото: пресреліз

Гурт KALUSH анонсував повернення своєї рубрики колаборацій з іншими артистами. Вони випустили перший трек "Десятка" з молодою співачкою Мариною Круть.

Музичне відео вийшло на YouTube.

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KRUTЬ присвятила пісню улюбленому кафе в Івано-Франківську

Гурт KALUSH планує продовжити створювати спільні пісні з іншими артистами. Першою їхньою зіркою стала Марина Круть.

Пісня "Десятка" — це історія про теплі спогади співачки Марини Круть про легендарне кафе "Десятка", що в Івано-Франківську. Ніжний голос дівчини та її бандура поєднались з молодіжним репортом Олега Псюка.

"Пісня була написана у 2021 році. Вона просто виникла за 15 хвилин, так трапляється завжди, коли до мене приходить натхнення. Це реальна історія з мого особистого життя, про справжню дружбу й місце, до якого я відчуваю неймовірно велику любов — кафе "Десятка". Це справжнє кафе в Івано-Франківську, яке добре відоме любителям поїздок в Карпати. Маю тільки найтепліші спогади про це легендарне місце, адже воно асоціюється у мене з горами. І я бажаю кожній дівчині мати такого друга, який в будь-якій ситуації допоможе подолати різні життєві труднощі. Дружба завжди перемагає", — коментує Марина Круть.

Фанати артистів вподобали нову пісню

Підписники музикантів залишили свої коментарі під треком. Ті, хто бував у легендарному франківському закладі, пригадали найкращі роки свого життя, а інші — насолоджуються звучанням.

"Під цю пісню хочеться закохатися, як у 15 років".

"Я ще жодного разу не була у Франківську, щоб не зайти в 10 на деруна".

"Як же талановито лунає мелодія цього треку, що так легко й талановито потрапляє у щире серце".

Коментарі про пісню "Десятка". Фото: instagram.com/kalush.official/

Раніше гурт записав ліричну пісню "Це любов".

Також Тіна Кароль випустила щирий трек на свій день народження.