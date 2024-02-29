Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Лирическое возвращение коллабораций — KALUSH выпустил новый трек вместе с KRUTЬ arrow

Лирическое возвращение коллабораций — KALUSH выпустил новый трек вместе с KRUTЬ

29 февраля 2024 22:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Лирическое возвращение коллабораций — KALUSH выпустил новый трек вместе с KRUTЬ
Олег Псюк и KRUTЬ. Фото: пресс-релиз
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Группа KALUSH анонсировала возвращение своей рубрики коллабораций с другими артистами. Они выпустили первый трек "Десятка" с молодой певицей Мариной Круть. 

Музыкальное видео вышло на YouTube.

Читайте также:

KRUTЬ посвятила песню любимому кафе в Ивано-Франковске

Группа KALUSH планирует продолжить создавать совместные песни с другими артистами. Первой их звездой стала Марина Круть.

Песня "Десятка" — это история о теплых воспоминаниях Марины о легендарном кафе "Десятка" в Ивано-Франковске. Нежный голос девушки и ее бандура объединились с молодежным репом Олега Псюка.

"Песня была написана в 2021 году. Она просто возникла за 15 минут, так случается всегда, когда ко мне приходит вдохновение. Это реальная история из моей личной жизни, о настоящей дружбе и месте, к которому я испытываю невероятно большую любовь — кафе "Десятка". Это настоящее кафе в Ивано-Франковске, которое хорошо известно любителям поездок в Карпаты. Имею только самые теплые воспоминания об этом легендарном месте, ведь оно ассоциируется у меня с горами. И я желаю каждой девушке иметь такого друга, который в любой ситуации поможет преодолеть разные жизненные трудности. Дружба всегда побеждает", — комментирует Марина Круть.

Фанаты артистов представили новую песню

Подписчики музыкантов оставили свои комментарии под треком. Те, кто бывал в легендарном франковськом заведении, вспомнили лучшие годы своей жизни, а другие наслаждаются звучанием.

"Под эту песню хочется влюбиться, как в 15 лет".

"Я еще ни разу не была во Франковске, чтобы не зайти в "10" на деруна".

"Как же талантливо раздается мелодия этого трека, так легко и талантливо попадающего в искреннее сердце".

Комментарии о песне "Десятка"
Комментарии о песне "Десятка". Фото: instagram.com/kalush.official/

Ранее группа записала лирическую песню "Это любовь".

Также Тина Кароль выпустила искренний трек в свой день рождения.

музыка
Ивано-Франковск
Kalush Orchestra
украинские звезды
песня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут