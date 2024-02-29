Лирическое возвращение коллабораций — KALUSH выпустил новый трек вместе с KRUTЬ

Олег Псюк и KRUTЬ. Фото: пресс-релиз

Группа KALUSH анонсировала возвращение своей рубрики коллабораций с другими артистами. Они выпустили первый трек "Десятка" с молодой певицей Мариной Круть.

Музыкальное видео вышло на YouTube.

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Группа KALUSH планирует продолжить создавать совместные песни с другими артистами. Первой их звездой стала Марина Круть.

Песня "Десятка" — это история о теплых воспоминаниях Марины о легендарном кафе "Десятка" в Ивано-Франковске. Нежный голос девушки и ее бандура объединились с молодежным репом Олега Псюка.

"Песня была написана в 2021 году. Она просто возникла за 15 минут, так случается всегда, когда ко мне приходит вдохновение. Это реальная история из моей личной жизни, о настоящей дружбе и месте, к которому я испытываю невероятно большую любовь — кафе "Десятка". Это настоящее кафе в Ивано-Франковске, которое хорошо известно любителям поездок в Карпаты. Имею только самые теплые воспоминания об этом легендарном месте, ведь оно ассоциируется у меня с горами. И я желаю каждой девушке иметь такого друга, который в любой ситуации поможет преодолеть разные жизненные трудности. Дружба всегда побеждает", — комментирует Марина Круть.

Фанаты артистов представили новую песню

Подписчики музыкантов оставили свои комментарии под треком. Те, кто бывал в легендарном франковськом заведении, вспомнили лучшие годы своей жизни, а другие наслаждаются звучанием.

"Под эту песню хочется влюбиться, как в 15 лет".

"Я еще ни разу не была во Франковске, чтобы не зайти в "10" на деруна".

"Как же талантливо раздается мелодия этого трека, так легко и талантливо попадающего в искреннее сердце".

Комментарии о песне "Десятка". Фото: instagram.com/kalush.official/

Ранее группа записала лирическую песню "Это любовь".

Также Тина Кароль выпустила искренний трек в свой день рождения.