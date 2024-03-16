Солист Kalush Orchestra рассказал о трансформациях в группе

Группа Kalush Orchestra на своем концерте. Фото: Instagram/kalush.official

В последнее время победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группу Kalush Orchestra экспериментируют. А многие из участников коллектива занимаются сольной деятельностью. Некоторыми подробностями поделился солист Kalush Orchestra, Тимофей Музычук.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ТиКиїв".

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Трансформации группы Kalush Orchestra

Этой весной у победителей "Евровидения-2022" проходит тур, в рамках которого они посетят 50 городов Украины. В нем выступит фронтмен коллектива Олег Псюк. На некоторых концертах в прошлом году он отсутствовал, так как группа поехала в "экспериментальный тур". Поэтому, рассказал Музычук, участникам коллектива пришлось учить его партии и несколько менять композиции.

"Мы использовали разные стили, поэтому решили провести эксперимент и с составом группы, и людям очень понравилось. Нам пришлось учить партии Олега, кое-что переделывать в песнях, добавлять больше аутентики. В конце концов, я, Саша Таб и КИЛИММЕН научились читать рэп. Вышло круто", — рассказал изданию "ТиКиїв" Тимофей Музычук.

Тимофей Музычук (слева) и Олег Псюк. Фото: Instagram/kalush.official

По словам Тимофея, тур разделен на несколько частей. В течение двух лет артисты выезжают с концертами за границу и уже привыкли к 20-30 шоу в месяц.

"Мы парни трудолюбивы. Сейчас активно готовим программу, куда войдут, в том числе, и новые песни "Це любов" и "Янголом". Будут новые костюмы, новые образы. Группа несколько трансформируется — теперь у нас три солиста: Олег Псюк, я и Саша Таб", — признался Музычук.

Тимофей отмечает, что сейчас группа взрослеет. Тексты композиций становятся глубже, в музыке стало меньше этники, а больше вокала. Музычук уверен, что от этого Kalush Orchestra только выиграет, у них появляется новая аудитория.

"Поэтому надеемся, что людям понравится наш эксперимент и новый стиль", — отметил Тимофей.

Напомним, ранее мы писали, что KALUSH (Олег Псюк) выпустил трек с KRUTЬ. Также мы рассказывали, что участник Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, посетил онкобольных детей.