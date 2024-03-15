Пивоваров приміряв вуса та презентував трек з відомими коміками — відео

Співак Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста

В рамках свого авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" співак Артем Пивоваров не тільки презентував нову композицію. Музикант створив гурт "The Вуса", в склад якого увійшли відомі коміки та блогери.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Композиція "О, Панно" за віршем Павла Тичини стала першою роботою у виконанні новоствореного бенду, до складу якого увійшли учасники "Левів на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

Ідея зробити щось разом у знаменитостей виникла давно. Тоді Артем запропонував музичну колаборацію, що відкрила новий напрям в культурному проєкті "Твої вірші, мої ноти".

"Останнім часом я створював багато серйозної музики, і цього разу вирішив піти іншим шляхом. "Леви на джипі", Льоша Дурнєв та Марк Куцевалов показали себе не лише як хороші актори, а і як виконавці, адже вони також брали участь у записі та чудово впоралися із задачею. Працюючи над створенням пісні, я одразу розумів, що кліп має бути у стилістиці часів зародження "вусатого фанку", з яскравими персонажами та гумористичним підходом", — розповів Артем Пивоваров.

За словами артистів, візуалізація "О, Панно" — своєрідний короткометражний фільм, який кожен може трактувати по-своєму. Суттєвою відмінністю цієї роботи є те, що вперше за час існування проєкту "Твої вірші, мої ноти" кліп представлено з додаванням кольорів.

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