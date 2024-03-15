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Маша Єфросиніна представила Україну на заході ООН у Нью-Йорку — про що говорили

15 березня 2024 08:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Маша Єфросиніна представила Україну на заході ООН у Нью-Йорку — про що говорили
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна полетіла в Нью-Йорк на захід ООН. Вона представила Україну і порушила питання воєнних злочинів, а саме сексуального насильства над жінками і дітьми.

Про це вона розповіла в instagram.

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Маша Єфросиніна хоче, щоб українські жінки були почуті

Українська телеведуча Маша Єфросиніна пролетіла половину континенту, щоб представити Україну на щорічному зібранні ООН з питань сексуального насильства над жінками і дітьми. Вона розповіла про жахіття, з якими зіштовхнулись українки під час війни.

"Мій тато колись мріяв, щоб я опинилась у стінах штаб-квартири ООН як перекладач. Моя доля трохи по-своєму переписала його бажання. За кілька хвилин я займу один з тих стільців із промовою про жінок з України, які постраждали від війни", — розповіла зірка.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча поділилась своїми почуттями щодо заходу. Їй сумно через те, що сексуальне насильство є великою проблемою не тільки в Україні. На виступ також приїхали представниці з інших країн — Афганістан, Ізраїль і Судан.

Маша Єфросиніна для цієї події вдягнула чорні костюм і лодочки, які символізували стан українців під час цієї війни.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Зірка старанно підготувалась до промови, збирала інформацію, статистику і випадки — ситуація жахлива, з її слів. Вона б хотіла представляти Україну під час заходу ООН з якоюсь іншою темою, втім вона не може мовчати про те, що переживають жінки на окупованих територіях та в бойових зонах.

"Я хочу справедливості для кожної з цих жінок, які не звертаються по допомогу, по свій захист, які вони мають по закону, бо вони не вірять. Вони не вірять в це ще й тому, що не бачать підтримки світу, тому я ставлю перед собою задачу — говорити про те, що голос світу дає підтримку кожній з українок, які пройшли через страшні випробування, катування й гвалтування, на те, щоб вони були почуті", — сказала Єфросиніна.

Громадська діячка прагне, щоб українки припинили відчувати себе самотніми в цій проблемі і почали розповідати про те, що з ними сталося. Єфросиніна хоче змінити систему, яка на сьогодні не пріоритизує тему насильства над жінками. 

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Українська телеведуча Маша Єфросиніна в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Раніше американська кіноакадемія вирішила виправити помилку і додати нагородження "20 днів у Маріуполі" до телеверсії Оскара.

Також фільм "Буча" показали у США, щоб привернути увагу американців до війни в Україні.

українці
ООН
секс
Маша Єфросініна
війна
насильство

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