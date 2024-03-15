Маша Ефросинина представила Украину на мероприятии ООН в Нью-Йорке — о чем говорили

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина полетела в Нью-Йорк на мероприятие ООН. Она представила Украину и затронула вопросы военных преступлений, а именно сексуального насилия над женщинами и детьми.

Об этом она рассказала в instagram.

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Маша Ефросинина хочет, чтобы украинские женщины были услышаны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина пролетела половину континента, чтобы представить Украину на ежегодном собрании ООН по сексуальному насилию над женщинами и детьми. Она рассказала об ужасах, с которыми столкнулись украинки во время войны.

"Мой папа когда-то мечтал, чтобы я оказалась в стенах штаб-квартиры ООН в качестве переводчика. Моя судьба немного по-своему переписала его желание. Через несколько минут я займу один из стульев с речью о женщинах из Украины, которые пострадали от войны", — рассказала звезда.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая поделилась своими чувствами по поводу мероприятия. Ей грустно из-за того, что сексуальное насилие является большой проблемой не только в Украине. На выступление также приехали представительницы из других стран — Афганистан, Израиль и Судан.

Маша Ефросинина для этого события надела черные костюм и лодочки, которые символизировали состояние украинцев во время этой войны.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Звезда усердно подготовилась к речи, собирала информацию, статистику и случаи — ситуация ужасная, по ее словам. Она хотела бы представлять Украину во время мероприятия ООН с какой-либо другой темой, впрочем, она не может молчать о том, что переживают женщины на оккупированных территориях и в боевых зонах.

"Я хочу справедливости для каждой из этих женщин, которые не обращаются за помощью, за своей защитой, которые они имеют по закону, потому что они не верят. Они не верят в это еще и потому, что не видят поддержки мира, поэтому я ставлю перед собой задача — говорить о том, что голос мира дает поддержку каждой из украинок, прошедших через страшные испытания, пытки и изнасилования, на то, чтобы они были услышаны", — сказала Ефросинина.

Общественный деятель стремится, чтобы украинки прекратили чувствовать себя одинокими в этой проблеме и начали рассказывать о том, что с ними произошло. Ефросинина хочет изменить систему, которая на сегодняшний день не приоритизирует тему насилия над женщинами.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в ООН. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ранее американская киноакадемия решила исправить ошибку и добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в телеверсию Оскара.

Также фильм "Буча" показали в США, чтобы привлечь внимание американцев к войне в Украине.