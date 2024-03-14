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Новій телеверсії бути — нагородження "20 днів у Маріуполі" додадуть до Оскара

14 березня 2024 23:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Новій телеверсії бути — нагородження "20 днів у Маріуполі" додадуть до Оскара
Кінокоманда фільму "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук планує створити й розповсюдити оновлену телеверсію "Оскара". Туди додадуть нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі". 

Про це пише Deadline.

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Рішення про створення нової скороченої версії Оскара академія ухвалила після того, як "Суспільне" обурилось про відсутність перемоги "20 днів у Маріуполі" у попередньому телефільмі.

Виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального і цей момент було показано в скороченій телетрансляції.

Нагадаємо, що компанія Disney пояснила таке своє рішення тим, що обмежений хронометраж у 90 хвилин не дав змоги додати і цю номінацію. Втім, до них звернулась і Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення. Вони попросили показати світу момент перемоги українців, адже це важливо для нашої країни та історичної правдивості. 

США
війна
скандал
Оскар
кіно
20 днів у Маріуполі

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