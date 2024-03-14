Новой телеверсии быть — награждение "20 дней в Мариуполе" добавят к Оскару

Кинокоманда фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре". Фото: стоп-кадр

Американская академия кинематографических искусств и наук планирует создать и распространить обновленную телеверсию "Оскара". Туда добавят награждение украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Об этом пишет Deadline.

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Решение о создании новой скорой версии "Оскара" академия приняла после того, как "Суспільне" возмутилось отсутствием победы "20 дней в Мариуполе" в предыдущем телефильме.

Исполнительный продюсер телеканала "Суспільне.Культура" Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году в этой же номинации победу одержала картина о российском политике Алексее Навальном и этот момент был показан в сокращенной телетрансляции.

Напомним, что компания Disney объяснила такое свое решение тем, что ограниченный хронометраж в 90 минут не позволил добавить и эту номинацию. Впрочем, к ним обратился и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. Они попросили показать миру момент победы украинцев, ведь это важно для нашей страны и исторической правдивости.