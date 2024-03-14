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Новой телеверсии быть — награждение "20 дней в Мариуполе" добавят к Оскару

14 марта 2024 23:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Новой телеверсии быть — награждение "20 дней в Мариуполе" добавят к Оскару
Кинокоманда фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская академия кинематографических искусств и наук планирует создать и распространить обновленную телеверсию "Оскара". Туда добавят награждение украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе". 

Об этом пишет Deadline.

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"20 дней в Мариуполе" будет в новой телеверсии "Оскара"

Решение о создании новой скорой версии "Оскара" академия приняла после того, как "Суспільне" возмутилось отсутствием победы "20 дней в Мариуполе" в предыдущем телефильме.

Исполнительный продюсер телеканала "Суспільне.Культура" Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году в этой же номинации победу одержала картина о российском политике Алексее Навальном и этот момент был показан в сокращенной телетрансляции.

Напомним, что компания Disney объяснила такое свое решение тем, что ограниченный хронометраж в 90 минут не позволил добавить и эту номинацию. Впрочем, к ним обратился и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. Они попросили показать миру момент победы украинцев, ведь это важно для нашей страны и исторической правдивости.

США
война
скандал
Оскар
кино
20 дней в Мариуполе

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