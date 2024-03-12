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Продюсери Disney були проти появи оголеного Джона Сіна на премії Оскар

12 березня 2024 20:39
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Стас Кожушко
Редактор
Продюсери Disney були проти появи оголеного Джона Сіна на премії Оскар
Голлівудський актор Джон Сіна та телеведучий Джиммі Кіммел. Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

Американський актор Джон Сіна став одним з ньюзмейкерів премії "Оскар-2024", яка пройшла в ніч проти 11 березня. Він вийшов на сцену оголеним, аби оголосити лауреатів в категорії "Найкращий дизайн костюмів". Втім, виявляється, керівництво компанії The Walt Disney Company Limited (володіє каналом ABC) було проти такої ідеї кінематографістів. 

Про це повідомляє видання Variety

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46-річний Сіна з'явився на сцені  та прикрив інтимне місце конвертом. Хоча насправді на акторі і була білизна, яку не було видно, проти подібної ініціативи виступили продюсери компанії Disney. Сам актор довго сумнівався, чи підтримувати йому оголений вихід, однак піддався вмовлянням ведучих і зробив це.

Ведучий премії Джиммі Кіммел розповів, що керівництво ABC було в шоці, коли дізналось про запланований перформанс. Аби його затвердили і все було наживо, творці "Оскару" вели перемовини з керівництвом.

"Були зустрічі та наради, електронні листи та телефонні дзвінки. Хтось навіть плакав. А коли вони зрозуміли, що ми не збираємося приймати відмову почалося бурхливе обговорення конверта", — розповів Кіммел.

Боси Disney спочатку дали добро на використання у перформансі конверт розміром з коробку з-під взуття. У результаті Кіммел і його команда змогли домовитися на менший конверт. Віцепрезидент Disney Роб Міллс заявив, що продюсери церемонії отримали добро на цю сцену після певних умов. На конверті не мало бути опуклостей та тріщин.

Подібний перформанс був присвячений витівці фотографа та активіста ЛГБТ-руху Роберта Опеля. 50 років тому, 1974-го, він оголений вибіг на сцену під час прямої трансляції премії Оскар. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про приховані сенси суконь зірок на "Оскарі-2024". Також ми писали, чому організатори премії не включили "20 днів у Маріуполі" у скорочену телеверсію "Оскара".

Оскар
премія
Disney
Голлівуд
закордонні зірки

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