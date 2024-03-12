Продюсеры Disney были против появления обнаженного Джона Сина на премии Оскар
Американский актер Джон Сина стал одним из ньюзмейкеров премии "Оскар-2024" , прошедшей в ночь на 11 марта. Он вышел на сцену обнаженным, чтобы объявить лауреатов в категории "Лучший дизайн костюмов". Впрочем, оказывается, руководство компании The Walt Disney Company Limited (владеет каналом ABC) было против такой идеи кинематографистов.
Об этом сообщает издание Variety.
Disney был против идеи команды премии Оскар
46-летний Сина появился на сцене и прикрыл интимное место конвертом. Хоть на самом деле на актере и было белье, которое не было видно, против подобной инициативы выступили продюсеры компании Disney. Сам актер долго сомневался, поддерживать ли ему обнаженный выход, однако поддался уговорам ведущих и сделал это.
Ведущий премии Джимми Киммел рассказал, что руководство ABC было в шоке, когда узнало о запланированном перформансе. Чтобы его утвердили и все было вживую, создатели "Оскара" вели переговоры с руководством.
"Были встречи и совещания, электронные письма и телефонные звонки. Кто-то даже плакал. А когда они поняли, что мы не собираемся принимать отказ — началось бурное обсуждение конверта", — рассказал Киммел.
Боссы Disney сначала дали добро на использование в перформансе конверт размером с коробку из-под обуви. В результате Киммел и его команда смогли договориться на меньший конверт. Вице-президент Disney Роб Миллс заявил, что продюсеры церемонии получили добро на эту сцену после определенных условий. На конверте не должно было быть выпуклостей и трещин.
Подобный перформанс был посвящен проделке фотографа и активиста ЛГБТ-движения Роберта Опеля. 50 лет назад, в 1974 году, он обнаженный выбежал на сцену во время прямой трансляции премии "Оскар".
Напомним, ранее мы рассказывали о скрытых смыслах нарядов звезд на "Оскаре-2024". Также мы писали, почему организаторы премии не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара".
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