Продюсеры Disney были против появления обнаженного Джона Сина на премии Оскар

Голливудский актер Джон Сина и телеведущий Джимми Киммел. Фото: Reuters

Американский актер Джон Сина стал одним из ньюзмейкеров премии "Оскар-2024" , прошедшей в ночь на 11 марта. Он вышел на сцену обнаженным, чтобы объявить лауреатов в категории "Лучший дизайн костюмов". Впрочем, оказывается, руководство компании The Walt Disney Company Limited (владеет каналом ABC) было против такой идеи кинематографистов.

Об этом сообщает издание Variety.

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46-летний Сина появился на сцене и прикрыл интимное место конвертом. Хоть на самом деле на актере и было белье, которое не было видно, против подобной инициативы выступили продюсеры компании Disney. Сам актер долго сомневался, поддерживать ли ему обнаженный выход, однако поддался уговорам ведущих и сделал это.

Ведущий премии Джимми Киммел рассказал, что руководство ABC было в шоке, когда узнало о запланированном перформансе. Чтобы его утвердили и все было вживую, создатели "Оскара" вели переговоры с руководством.

"Были встречи и совещания, электронные письма и телефонные звонки. Кто-то даже плакал. А когда они поняли, что мы не собираемся принимать отказ — началось бурное обсуждение конверта", — рассказал Киммел.

Боссы Disney сначала дали добро на использование в перформансе конверт размером с коробку из-под обуви. В результате Киммел и его команда смогли договориться на меньший конверт. Вице-президент Disney Роб Миллс заявил, что продюсеры церемонии получили добро на эту сцену после определенных условий. На конверте не должно было быть выпуклостей и трещин.

Подобный перформанс был посвящен проделке фотографа и активиста ЛГБТ-движения Роберта Опеля. 50 лет назад, в 1974 году, он обнаженный выбежал на сцену во время прямой трансляции премии "Оскар".

Напомним, ранее мы рассказывали о скрытых смыслах нарядов звезд на "Оскаре-2024". Также мы писали, почему организаторы премии не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара".