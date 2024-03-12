Похорон Барбі та "привіт" Анджеліні Джолі — приховані сенси суконь зірок на Оскарі-2024

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Церемонія "Оскар" — це найбільша подія року в кінокалендарі, яка також пов’язана з модою, оскільки зірки виходять на червону доріжку в гламурному вбранні, щоб справити враження. Однак багато суконь мають значення, яке перевершує те, що може здатися на перший погляд. Австралійська акторка Марго Роббі відмовилася від типового рожевого вбрання, яке вона носила неодноразово, рекламуючи свою роль у фільмі "Барбі", на користь чорної сукні — дехто стверджував, що це реакція на її відсутність серед номінантів на "Оскар". Інші зірки, такі як Емма Стоун і Кері Малліган, відкрито заявили про значення своїх гламурних суконь для заходу - і про те, як вони пов'язані з персонажами, які вони зображують на екрані.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Послання сховані у зіркових сукнях

Марго Роббі сколихнула соціальні мережі після того, як прибула на червону доріжку церемонії вручення премії Оскар 2024 у Лос-Анджелесі в несподіваному вбранні. Австралійська красуня продемонструвала свою підтягнуте тіло в сукні Versace від стиліста Ендрю Мукамал. Сукня з металевої сітки з колекції модного дому колекції осінь 2024.

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

У мережі прокоментували вбрання акторки Марго Роббіна церемонії "Оскар". Фото: соціальні мережі

У мережі прокоментували вбрання акторки Марго Роббіна церемонії "Оскар". Фото: соціальні мережі

У мережі прокоментували вбрання акторки Марго Роббіна церемонії "Оскар". Фото: соціальні мережі

Користувачі соціальних мереж стверджували, що Роббі відмовилася від свого типового образу Барбі на червоній доріжці на користь чорного вбрання, а це означає, що вона "сумує за нагородою, яку вона не отримала", а дехто порівняв її вихід з трауром на похороні Барбі.

Ця ніч була успішною для американської акторки Емми Стоун, яка забрала додому приз за найкращу жіночу роль після ролі у фільмі "Бідолашні-створіння". 35-річна Емма вразила пастельно-зеленою сукнею від Louis Vuitton з баскою та квітковою парчою.

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Картина розповідає про життя головної героїні, Белли Бакстер, молодої жінки після того, як її повернув до житття вчений доктор Гудвін Бакстер. Персонажу, який приніс їй одну з найзначніших нагород у її кар’єрі, Емма присвятила свою сукню Беллі. В інтерв’ю британському Vogue Петра Фланнері, стиліст Емми, сказала: "Ми хотіли зберегти Емму, але показати її близькість до характеру та духу Белли".

Баска вказує на любов Белли Бакстер до рюшів, створених дизайнером костюмів Голлі Веддінгтон.

Акторка Лілі Гладстон. Фото: Reuters

Номінантка Лілі Гладстон була першою корінною американкою, номінованою на найкращу жіночу роль за роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" — і була фаворитом у цій категорії завдяки її перемогам на "Золотому глобусі" та премії SAG. Вона програла нагороду Еммі Стоун.

Актриса була на червоній доріжці в темно-блакитній сукні без бретелей із шлейфом. Її стиліст Джейсон Ремберт вирішив представити дизайн, який представляє культуру корінних американців. Нестандартний образ був створений у співпраці креативного директора Gucci Сабато Де Сарно та художника Джо Біг Маунтін, який походить із народів ірокезів, крі та команчів.

"Створення сукні, яка передає красу, висвітлює місцевих дизайнерів та майстерність, що передається з покоління в покоління, є великою справою", — ділиться стиліст.

Лілі стала першою акторкою з корінного населення Америки, яка виграла "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль за 81-річну історію церемонії.

Акторка Сідні Суїні. Фото: Reuters

Акторка Сідні Суїні. Фото: Reuters

Акторка Сідні Суїні сяяла на червоній доріжці на вечірці Vanity Fair Oscar у 2024 році у сукні, в якій була Анджеліна Джолі багато років тому.

26-річна зірка Euphoria повторила її образ 2004 року на 76-й щорічній церемонії вручення нагород Академії. Кремова сукня від Марка Бауера зі старого Голлівуду закріпила за Анджеліною статус ікони моди на початку 2000-х років.

Сідні відтворила ефектний образ, підібравши шаль та аксесуари з багатошарових намист з підвісками. За допомогою зачіски та макіяжу Сідні вдалося додати власної родзинки образу.

Співачка Аріана Гранде. Фото: Reuters

Співачка Аріана Гранде. Фото: Reuters

Співачка Аріана Гранде взяла участь у престижному заході в розвіяній рожевій сукні — коли вона йшла своєю першою червоною доріжкою за чотири роки. Аріана привернула увагу в рожевій сукні без бретелей від Giambattista Valli Haute Couture. Сукня містила рюшований матеріал, а також хвилясту тканину, шлейф. Це був вибір, який нагадував її персонажа — Глінду, Добру Фею з адаптації фільму Wicked.

Співачка зіграє прекрасну відьму, яка обожнює все рожеве. Фільм заснований на романі-бестселері Грегорі Магуайра та адаптації хітового бродвейського мюзиклу, який дебютував у 2003 році з Крістін Ченовет та Ідіною Мензел у головних ролях. Це приквел до "Чарівника країни Оз", в якому сюжетна лінія продовжується з Дороті та детально розповідає про колишню дружбу між персонажами Ельфаби та Глінди.

Акторка Кері Малліган приміряла стильну сукю на церемонію вручення премії "Оскар", де її номінували в категорії "Найкраща актриса". Актриса вразила чорно-білою сукнею від Balenciaga, доповненою оперними рукавичками та коштовностями Boucheron, на червоній доріжці в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. І розмовляючи з Vogue, вона розповіла, як ретельно підібрана сукня була даниною поваги її персонажу у фільмі "Маестро".

Акторка Керрі Меліган. Фото: Reuters

Акторка Керрі Меліган. Фото: Reuters

"Я думаю, що це моя улюблена сукня, яку я коли-небудь носила", — сказала Кері, пояснюючи, що ця сукня є точною копією сукні 1951 року з архіву Balenciaga.

Ця дата є важливою, оскільки 1951 рік також є роком, коли Феліція Монтеалегре та Леонард Бернстайн одружилися, що робить сукню даниною жінці, яку Кері грає у фільмі.

Кері сказала, що її стиліст Ендрю Мукамал подав цю ідею Balenciaga, вперше модний дім оновив образ зі своїх архівів для червоної доріжки.

Нагадаємо, на церемонії "Оскар-2024" американська акторка Емма Стоун ледь не загубила сукню. А американська акторка Зендея вразила стильним виходом на червоній доріжці.