Джон Сіна повністю оголився, а Емма Стоун ледь не загубила сукню — найяскравіші моменти премії Оскар-2024

Джон Сіна оголився, а Емма Стоун ледь не загубила сукню — найяскравіші моменти премії Оскар-2024
Американська акторка Емма Стоун, отримуючи премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Бідні-нещасні" на 96-й церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, ледь не оконфузилась. Зірка зі сцени зізналася, що у неї луснула застібка на сукні.
Про це пише Daily Mail.
Джон Сіна вразив оголеним виходом
Вручення цьогорічної премії "Оскар" було сповнене цікавих моментів. Так, Емма Стоун розповіла, що у неї сталася прикрість із сукнею з баскою від Louis Vuitton. Блискавка луснула на спині. Тож, коли вона виходила на сцену, то змушена була притримувати сукню.
Це стало другою перемогою Стоун на "Оскарі" через сім років після того, як вона отримала нагороду за головну жіночу роль у фільмі "Ла-Ла Ленд". Раніше вона була номінована в категорії актриси другого плану за фільми "Бердмен" (2014) і "Фаворитка" (2018).
А рестлер Джон Сіна з'явився на сцені Dolby Theatre з конвертом з іменем переможця у категорії "найкращий дизайн костюмів", який прикривав його геніталії. Він сказав: "Костюми такі важливі — можливо, це найважливіше".
На церемонії зірки не стримували емоції, вражали сукнями та не іронічно позувала з нагородою.
Нагадаємо, фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар". А "Барбі" вийшла на червону доріжку у стильній сукні.
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