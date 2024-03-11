Джон Сіна повністю оголився, а Емма Стоун ледь не загубила сукню — найяскравіші моменти премії Оскар-2024

Зірка рестлінгу Джон Сіна. Фото: Reuters

Американська акторка Емма Стоун, отримуючи премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Бідні-нещасні" на 96-й церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, ледь не оконфузилась. Зірка зі сцени зізналася, що у неї луснула застібка на сукні.

Про це пише Daily Mail.

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Вручення цьогорічної премії "Оскар" було сповнене цікавих моментів. Так, Емма Стоун розповіла, що у неї сталася прикрість із сукнею з баскою від Louis Vuitton. Блискавка луснула на спині. Тож, коли вона виходила на сцену, то змушена була притримувати сукню.

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Акторка Емма Стоун ледь не загубила вбрання. Фото: Reuters

Акторка Емма Стоун ледь не загубила вбрання. Фото: Reuters

Акторка Емма Стоун ледь не загубила вбрання. Фото: Reuters

Зірка рестлінгу Джон Сіна. Фото: Reuters

Ведучий Джиммі Кімелл та зірка рестлінгу Джон Сіна. Фото: Reuters

Актор Райян Гослінг. Фото: Reuters

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі пройшла 96-та церемонія "Оскар". Фото: Reuters

Актор Райян Гослінг та акторка Емілі Блант. Фото: Reuters

"Годзілла" вперше отримав номінацію на "Оскар". "Годзілла мінус один" отримав перемогу за найкращі візуальні ефекти, режесер ефектно святкує перемогу. Фото: Reuters

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters

Актор Раян Гослінг знову виступив у ролі Кена. Фото: Reuters

Акторка Да'Він Джой Рендольф отримала "Оскар" за роль у фільмі "Бідолашні створіння". Фото: Reuters

Це стало другою перемогою Стоун на "Оскарі" через сім років після того, як вона отримала нагороду за головну жіночу роль у фільмі "Ла-Ла Ленд". Раніше вона була номінована в категорії актриси другого плану за фільми "Бердмен" (2014) і "Фаворитка" (2018).

А рестлер Джон Сіна з'явився на сцені Dolby Theatre з конвертом з іменем переможця у категорії "найкращий дизайн костюмів", який прикривав його геніталії. Він сказав: "Костюми такі важливі — можливо, це найважливіше".

На церемонії зірки не стримували емоції, вражали сукнями та не іронічно позувала з нагородою.

Нагадаємо, фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар". А "Барбі" вийшла на червону доріжку у стильній сукні.