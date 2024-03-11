Джон Сина полностью обнажился, а Эмма Стоун чуть не потеряла платье – самые яркие моменты премии Оскар-2024.

Звезда рестлинга Джон Сина. Фото: Reuters

Американская актриса Эмма Стоун, получая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные" на 96-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, чуть не оконфузилась. Звезда со сцены призналась, что у нее лопнула застежка на платье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вручение премии "Оскар" в этом году было полно интересных моментов. Так, Эмма Стоун рассказала, что у нее произошла неприятность с платьем с баской от Louis Vuitton. Молния лопнула прямо на спине. Когда звезда выходила на сцену, то вынуждена была придерживать платье.

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье. Фото: Reuters

Актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье. Фото: Reuters

Актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье. Фото: Reuters

Звезда рестлинга Джон Сина. Фото: Reuters

Ведущий Джимми Киммелл и звезда рестлинга Джон Сина. Фото: Reuters

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония "Оскар". Фото: Reuters

Актер Райян Гослинг и актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

"Годзилла" впервые получил номинацию на "Оскар". "Годзилла минус один" одержал победу за лучшие визуальные эффекты, режиссер ярко празднует победу. Фото: Reuters

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters

Актер Райан Гослинг снова выступил в роли Кена. Фото: Reuters

Актриса Да'Вин Джой Рендольф получила "Оскар" за роль в фильме "Бедные-несчастные". Фото: Reuters

Это стало второй победой Стоун на "Оскаре" семь лет спустя после того, как она получила награду за главную женскую роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Ранее она была номинирована в категории актрисы второго плана за фильмы "Бердмэн" (2014) и "Фаворитка" (2018).

А рестлер Джон Сина появился на сцене Dolby Theatre с конвертом с именем победителя в категории "лучший дизайн костюмов", прикрывавший его гениталии. Он сказал: "Костюмы так важны — возможно, это самое важное".

На церемонии звезды не сдерживали эмоции, поражали платьями и не иронически позировали с наградой.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". А "Барби" вышла на красную дорожку в стильном платье.