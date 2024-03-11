Джон Сина полностью обнажился, а Эмма Стоун чуть не потеряла платье – самые яркие моменты премии Оскар-2024.

Джон Сина обнажился, а Эмма Стоун чуть не потеряла платье — самые яркие моменты премии Оскар-2024
Американская актриса Эмма Стоун, получая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные" на 96-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, чуть не оконфузилась. Звезда со сцены призналась, что у нее лопнула застежка на платье.
Об этом пишет Daily Mail.
Джон Сина поразил обнаженным выходом
Вручение премии "Оскар" в этом году было полно интересных моментов. Так, Эмма Стоун рассказала, что у нее произошла неприятность с платьем с баской от Louis Vuitton. Молния лопнула прямо на спине. Когда звезда выходила на сцену, то вынуждена была придерживать платье.
Это стало второй победой Стоун на "Оскаре" семь лет спустя после того, как она получила награду за главную женскую роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Ранее она была номинирована в категории актрисы второго плана за фильмы "Бердмэн" (2014) и "Фаворитка" (2018).
А рестлер Джон Сина появился на сцене Dolby Theatre с конвертом с именем победителя в категории "лучший дизайн костюмов", прикрывавший его гениталии. Он сказал: "Костюмы так важны — возможно, это самое важное".
На церемонии звезды не сдерживали эмоции, поражали платьями и не иронически позировали с наградой.
Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". А "Барби" вышла на красную дорожку в стильном платье.
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