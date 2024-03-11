Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Тріумф України та "Барбі" проти "Оппенгеймера" — переможці премії Оскар-2024 arrow

Тріумф України та "Барбі" проти "Оппенгеймера" — переможці премії Оскар-2024

11 березня 2024 05:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тріумф України та "Барбі" проти "Оппенгеймера" — переможці премії Оскар-2024
Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Лос-Анджелесі обрали цьогорічних переможців премії "Оскар". Серед лідерів у номінаціях були стрічки "Оппенгеймер", "Барбі" та "Бідолашні створіння".    

Про це пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна вперше отримала Оскар

Церемонія вручення премії "Оскар" відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Ведучим церемонії уже вчетверте став американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цього року картина "Оппенгеймер" мала 13 номінації, випередивши фільм "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі, який був представлений в 11 категоріях. Повний список переможців виглядає наступним чином:

"Найкращий фільм" 
"Оппенгеймер"

 

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters
Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters


"Найкращий актор" 
Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер".
"Найкраща акторка" 
Емма Стоун, "Бідолашні створіння"
"Найкращий режисер"
"Оппенгеймер", Крістофер Нолан
"Найкращий документальний фільм" 
"20 днів у Маріуполі"

 

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters


"Найкращий міжнародний фільм" 
Велика Британія, The Zone of Interest;
"Найкращий анімаційний фільм"
"Хлопчик і чапля"
"Найкраща акторка другого плану" 
Да'Він Джой Рендольф, "Бідолашні створіння"
"Найкращий актор другого плану"
Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

 

Актор Робуерт Дауні-молодший. Фото: Reuters
Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters


"Найкращий оригінальний сценарій" 
"Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі;
"Найкращий адаптований сценарій" 
"Американська фантастика", Корд Джефферсон;
"Найкращий монтаж фільму" 
"Оппенгеймер"
"Найкраща оригінальна музика" 
"Оппенгеймер"
"Найкраща оригінальна пісня" 
What Was I Made For? – "Барбі" (Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл)

 

Співачка Біллі Айліш з братом Фініасом. Фото: Reuters
Співачка Біллі Айліш з братом Фініасом. Фото: Reuters


"Найкращий звук" 
"Зона інтересу".

Цього року композитор Джон Вільямс отримав свою рекордну 49-ту номінацію на "Оскар" за найкращу музику за фільм "Індіана Джонс і циферблат долі", це його 54-та номінація. "Годзілла" вперше отримав номінацію на "Оскар". "Годзілла мінус один" отримав номінацію за найкращі візуальні ефекти. Також вперше два фільми не англомовні претендують на найкращий фільм: німецькомовна драма "Зона інтересів" і французька драма "Анатомія падіння".

Нагадаємо, український фільм отримав премію "Оскар". А Марго Роббі вразила елегантною сукнею на червоній доріжці "Оскара".

Оскар
Маріуполь
Барбі
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування