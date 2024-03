Тріумф України та "Барбі" проти "Оппенгеймера" — переможці премії Оскар-2024

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі обрали цьогорічних переможців премії "Оскар". Серед лідерів у номінаціях були стрічки "Оппенгеймер", "Барбі" та "Бідолашні створіння".

Україна вперше отримала Оскар

Церемонія вручення премії "Оскар" відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Ведучим церемонії уже вчетверте став американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цього року картина "Оппенгеймер" мала 13 номінації, випередивши фільм "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі, який був представлений в 11 категоріях. Повний список переможців виглядає наступним чином:

"Найкращий фільм"

"Оппенгеймер"

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters



"Найкращий актор"

Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер".

"Найкраща акторка"

Емма Стоун, "Бідолашні створіння"

"Найкращий режисер"

"Оппенгеймер", Крістофер Нолан

"Найкращий документальний фільм"

"20 днів у Маріуполі"

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters



"Найкращий міжнародний фільм"

Велика Британія, The Zone of Interest;

"Найкращий анімаційний фільм"

"Хлопчик і чапля"

"Найкраща акторка другого плану"

Да'Він Джой Рендольф, "Бідолашні створіння"

"Найкращий актор другого плану"

Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters



"Найкращий оригінальний сценарій"

"Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі;

"Найкращий адаптований сценарій"

"Американська фантастика", Корд Джефферсон;

"Найкращий монтаж фільму"

"Оппенгеймер"

"Найкраща оригінальна музика"

"Оппенгеймер"

"Найкраща оригінальна пісня"

What Was I Made For? – "Барбі" (Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл)

Співачка Біллі Айліш з братом Фініасом. Фото: Reuters



"Найкращий звук"

"Зона інтересу".

Цього року композитор Джон Вільямс отримав свою рекордну 49-ту номінацію на "Оскар" за найкращу музику за фільм "Індіана Джонс і циферблат долі", це його 54-та номінація. "Годзілла" вперше отримав номінацію на "Оскар". "Годзілла мінус один" отримав номінацію за найкращі візуальні ефекти. Також вперше два фільми не англомовні претендують на найкращий фільм: німецькомовна драма "Зона інтересів" і французька драма "Анатомія падіння".

