Тріумф України та "Барбі" проти "Оппенгеймера" — переможці премії Оскар-2024
У Лос-Анджелесі обрали цьогорічних переможців премії "Оскар". Серед лідерів у номінаціях були стрічки "Оппенгеймер", "Барбі" та "Бідолашні створіння".
Про це пише Новини.LIVE.
Україна вперше отримала Оскар
Церемонія вручення премії "Оскар" відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Ведучим церемонії уже вчетверте став американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.
Цього року картина "Оппенгеймер" мала 13 номінації, випередивши фільм "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі, який був представлений в 11 категоріях. Повний список переможців виглядає наступним чином:
"Найкращий фільм"
"Оппенгеймер"
"Найкращий актор"
Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер".
"Найкраща акторка"
Емма Стоун, "Бідолашні створіння"
"Найкращий режисер"
"Оппенгеймер", Крістофер Нолан
"Найкращий документальний фільм"
"20 днів у Маріуполі"
"Найкращий міжнародний фільм"
Велика Британія, The Zone of Interest;
"Найкращий анімаційний фільм"
"Хлопчик і чапля"
"Найкраща акторка другого плану"
Да'Він Джой Рендольф, "Бідолашні створіння"
"Найкращий актор другого плану"
Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
"Найкращий оригінальний сценарій"
"Анатомія падіння", Жустін Тріє та Артур Арарі;
"Найкращий адаптований сценарій"
"Американська фантастика", Корд Джефферсон;
"Найкращий монтаж фільму"
"Оппенгеймер"
"Найкраща оригінальна музика"
"Оппенгеймер"
"Найкраща оригінальна пісня"
What Was I Made For? – "Барбі" (Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл)
"Найкращий звук"
"Зона інтересу".
Цього року композитор Джон Вільямс отримав свою рекордну 49-ту номінацію на "Оскар" за найкращу музику за фільм "Індіана Джонс і циферблат долі", це його 54-та номінація. "Годзілла" вперше отримав номінацію на "Оскар". "Годзілла мінус один" отримав номінацію за найкращі візуальні ефекти. Також вперше два фільми не англомовні претендують на найкращий фільм: німецькомовна драма "Зона інтересів" і французька драма "Анатомія падіння".
Нагадаємо, український фільм отримав премію "Оскар". А Марго Роббі вразила елегантною сукнею на червоній доріжці "Оскара".
Читайте Новини.LIVE!