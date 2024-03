Триумф Украины и "Барби" против "Оппенгеймера" — победители премии Оскар-2024

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе выбрали победителей премии "Оскар". Среди лидеров в номинациях были ленты "Оппенгеймер", "Барби" и "Бедне- несчастные".

Об этом пишет Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина впервые получила Оскар

Церемония вручения премии "Оскар" прошла с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде. Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

В этом году картина "Оппенгеймер" имела 13 номинации, опередив фильм "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун в главной роли, который был представлен в 11 категориях. Полный список победителей выглядит следующим образом:

"Самый лучший фильм"

"Оппенгеймер"

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters



"Лучший актер"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".

"Лучшая актриса"

Эмма Стоун, "Бедные-несчастные"

"Лучший режиссер"

"Оппенгеймер", Кристофер Нолан

"Лучший документальный фильм"

"20 дней в Мариуполе"

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters



"Лучший международный фильм"

Великобритания, The Zone of Interest;

"Лучший анимационный фильм"

"Мальчик и цапля"

"Лучшая актриса второго плана"

Да'Вин Джой Рендольф, "Бедные-несчастные"

"Лучший актер второго плана"

Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters



"Лучший оригинальный сценарий"

"Анатомия падения", Жустин Трие и Артур Арари;

"Лучший адаптированный сценарий"

"Американская фантастика", Корд Джефферсон;

"Лучший монтаж фильма"

"Оппенгеймер"

"Лучшая оригинальная музыка"

"Оппенгеймер"

"Лучшая оригинальная песня"

What Was I Made For? "Барби" (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл)

Певица Билли Айлиш с братом Финиасом. Фото: Reuters



"Лучший звук"

"Зона интереса".

В этом году композитор Джон Уильямс получил свою рекордную 49-ю номинацию на "Оскар" за лучшую музыку к фильму "Индиана Джонс и циферблат судьбы", это его 54-я номинация. "Годзилла" впервые получил номинацию на "Оскар". "Годзилла минус один" получил номинацию за лучшие визуальные эффекты. Также впервые два фильма не англоязычные претендуют на звание "Самый лучший фильм": немецкоязычная драма "Зона интересов" и французская драма "Анатомия падения".

Напомним, украинский фильм получил премию "Оскар". А Марго Робби поразила элегантным платьем на красной дорожке "Оскара".