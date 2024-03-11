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Триумф Украины и "Барби" против "Оппенгеймера" — победители премии Оскар-2024

11 марта 2024 05:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Триумф Украины и "Барби" против "Оппенгеймера" — победители премии Оскар-2024
Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Лос-Анджелесе выбрали победителей премии "Оскар". Среди лидеров в номинациях были ленты "Оппенгеймер", "Барби" и "Бедне- несчастные".

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Церемония вручения премии "Оскар" прошла с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде. Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

В этом году картина "Оппенгеймер" имела 13 номинации, опередив фильм "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун в главной роли, который был представлен в 11 категориях. Полный список победителей выглядит следующим образом:

"Самый лучший фильм"
"Оппенгеймер"

 

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters
Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters


"Лучший актер"
Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".
"Лучшая актриса"
Эмма Стоун, "Бедные-несчастные"
"Лучший режиссер"
"Оппенгеймер", Кристофер Нолан
"Лучший документальный фильм"
"20 дней в Мариуполе"

 

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters
Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters


"Лучший международный фильм"
Великобритания, The Zone of Interest;
"Лучший анимационный фильм"
"Мальчик и цапля"
"Лучшая актриса второго плана"
Да'Вин Джой Рендольф, "Бедные-несчастные"
"Лучший актер второго плана"
Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

 

Актер Робуэрт Дауни-младший. Фото: Reuters
Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters


"Лучший оригинальный сценарий"
"Анатомия падения", Жустин Трие и Артур Арари;
"Лучший адаптированный сценарий"
"Американская фантастика", Корд Джефферсон;
"Лучший монтаж фильма"
"Оппенгеймер"
"Лучшая оригинальная музыка"
"Оппенгеймер"
"Лучшая оригинальная песня"
What Was I Made For?  "Барби" (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл)

 

Певица Билли Айлиш с братом Финиасом. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш с братом Финиасом. Фото: Reuters


"Лучший звук"
"Зона интереса".

В этом году композитор Джон Уильямс получил свою рекордную 49-ю номинацию на "Оскар" за лучшую музыку к фильму "Индиана Джонс и циферблат судьбы", это его 54-я номинация. "Годзилла" впервые получил номинацию на "Оскар". "Годзилла минус один" получил номинацию за лучшие визуальные эффекты. Также впервые два фильма не англоязычные претендуют на звание "Самый лучший фильм": немецкоязычная драма "Зона интересов" и французская драма "Анатомия падения".

Напомним, украинский фильм получил премию "Оскар". А Марго Робби поразила элегантным платьем на красной дорожке "Оскара".

Оскар
Мариуполь
Барби
зарубежные звезды

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