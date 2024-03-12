Похороны Барби и "привет" Анджелине Джоли — скрытые смыслы платьев звезд на Оскаре-2024

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Церемония "Оскар" — это самое большое событие года в кинокалендаре, которое также связано с модой, поскольку звезды выходят на красную дорожку в гламурном наряде, чтобы произвести впечатление. Однако многие платья имеют значение, превосходящее то, что может показаться на первый взгляд. Австралийская актриса Марго Робби отказалась от типичного розового наряда, который она носила неоднократно, рекламируя свою роль в фильме "Барби", в пользу черного платья — некоторые утверждали, что это реакция на ее отсутствие среди номинантов на "Оскар". Другие звезды, такие как Эмма Стоун и Кэри Маллиган, открыто заявили о значении своих гламурных платьев для мероприятияа — и о том, как они связаны с персонажами, которых они изображают на экране.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби подорвала социальные сети после того, как прибыла на красную дорожку церемонии вручения премии Оскар 2024 года в Лос-Анджелесе в неожиданном наряде. Австралийская красавица продемонстрировала свое подтянутое тело в платье Versace от стилиста Эндрю Мукамал. Платье из металлической сетки из коллекции модного дома коллекции осень 2024 года.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

В сети прокомментировали наряд актрисы Марго Роббина церемонии "Оскар". Фото: социальные сети

В сети прокомментировали наряд актрисы Марго Роббина церемонии "Оскар". Фото: социальные сети

В сети прокомментировали наряд актрисы Марго Роббина церемонии "Оскар". Фото: социальные сети

Пользователи социальных сетей утверждали, что Робби отказалась от своего типичного образа Барби на красной дорожке в пользу черного наряда, а это значит, что она "грустит по награде, которую она не получила", а некоторые сравнили ее выход с трауром на похоронах Барби.

Эта ночь была успешной для американской актрисы Эммы Стоун, которая забрала домой приз за лучшую женскую роль после роли в фильме "Бедняжные-несчастные". 35-летняя Эмма поразила пастельно-зеленым платье Louis Vuitton с баской и цветочной парчой.

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Картина рассказывает о жизни главной героини, Беллы Бакстер, молодой женщины после того, как ее вернул в жизнь ученый доктор Гудвин Бакстер. Персонажу, принесшему ей одну из самых значительных наград в ее карьере, Эмма посвятила свое платье. В интервью британскому Vogue Петра Фланнери, стилист Эммы, сказала: "Мы хотели сохранить Эмму, но показать ее близость к характеру и духу Беллы".

Баска указывает на любовь Беллы Бакстер к рюшам, созданным дизайнером костюмов Голли Веддингтон.

Актриса Лили Гладстон. Фото: Reuters

Номинантка Лили Гладстон была первой коренной американкой, номинированной на лучшую женскую роль за роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" и была фаворитом в этой категории благодаря ее победам на "Золотом глобусе" и премии SAG. Она проиграла награду Эмме Стоун.

Актриса была на красной дорожке в темно-голубом платье без бретелей со шлейфом. Ее стилист Джейсон Ремберт решил представить дизайн, представляющий культуру коренных американцев. Нестандартный образ был создан в сотрудничестве креативного директора Gucci Сабато Де Сарно и художника Джо Биг Маунтин, который из народов ирокезов, кри и команчей.

"Создание платья, которое передает красоту, освещает местных дизайнеров и передает из поколения в поколение мастерство, является большим делом", — делится стилист.

Лили стала первой актрисой из коренного населения Америки, выигравшая "Золотой глобус" за лучшую женскую роль за 81-летнюю историю церемонии.

Актриса Сидни Суини. Фото: Reuters

Актриса Сидни Суини. Фото: Reuters

Актриса Сидни Суини сияла на красной дорожке на вечеринке Vanity Fair Oscar в 2024 году в платье, в котором была Анджелина Джоли много лет назад.

26-летняя звезда Euphoria повторила ее образ с 2004 года на 76-й ежегодной церемонии вручения наград Академии. Кремовое платье от Марка Бауэра из старого Голливуда закрепило за Анджелиной статус иконы моды в начале 2000-х годов.

Сидни воспроизвела эффектный образ, подобрав шаль и аксессуары из многослойных бус с подвесками. С помощью прически и макияжа Сидни удалось добавить собственную изюминку образу.

Певица Ариана Гранде. Фото: Reuters

Певица Ариана Гранде. Фото: Reuters

Певица Ариана Гранде приняла участие в престижном мероприятии в розовом платье — когда она шла по своей первой красной дорожке за четыре года. Ариана привлекла внимание в розовом платье без бретелек от Giambattista Valli Haute Couture. Платье содержало рюшированный материал, а также волнистую ткань, шлейф. Это был выбор, напоминавший ее персонажа — Глинду, Добрую Фею из адаптации фильма Wicked.

Певица сыграет прекрасную ведьму, обожающую все розовое. Фильм основан на романе-бестселлере Грегора Магуайра и адоптации хитового бродвейского мюзикла, который дебютировал в 2003 году с Кристином Ченоветом и Идиной Мензел в главных ролях. Это приквел к "Волшебнику страны Оз", в котором сюжетная линия продолжается с Дороти и подробно рассказывает о былой дружбе между персонажами Эльфабы и Глинды.

Актриса Кэри Маллиган примерила стильное платье на церемонии вручения премии "Оскар", где ее номинировали в категории "Лучшая актриса". Звезда поразила черно-белым платьем от Balenciaga, дополненным перчатками и драгоценностями Boucheron, на красной дорожке в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. И разговаривая с Vogue, она рассказала, как тщательно подобранное платье было данью уважения ее персонажу в фильме "Маэстро".

Актриса Кэрри Мелиган. Фото: Reuters

Актриса Кэрри Мелиган. Фото: Reuters

"Я думаю, что это мое любимое платье, которое я когда-либо носила", — сказала Кэри, объясняя, что это платье является точной копией платья 1951 года из архива Balenciaga.

Эта дата важна, поскольку 1951 год также является годом, когда Фелиция Монтеалегре и Леонард Бернстайн поженились, что делает платье данью женщине, которую Кэри играет в фильме.

Кэри сказала, что ее стилист Эндрю Мукамал представил эту идею Balenciaga, впервые модный дом обновил образ из своих архивов для красной дорожки.

Напомним, на церемонии "Оскар-2024" американская актриса Эмма Стоун чуть не потеряла платье. А американская актриса Зендея поразила стильным выходом на красной дорожке.