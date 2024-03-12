У корсеті, перуці та з "кращим актором" — Мадонна показала свою гучну оскарівську вечірку

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна показала залаштунки своєї щорічної вечірки з нагоди вручення премії "Оскар", де камери суворо заборонені. Серед гостей був тріумфатор 96-ї церемонії вручення премії "Оскар" у категорії "кращий актор".

Знімки Мадонна виклала у своєму Instagram.

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На фотографіях, зроблених із ексклюзивної афтепаті, на якій цього року були Тейлор Свіфт, Тревіс Келсі та Сальма Гаєк, 65-річна Мадонна зображена у корсеті, розробленим Крістіаном Лакруа для її світового туру Re-Invention у 2004 році, та перуці.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з Кілліаном Мерфі. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з сином. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Позуючи для фотографії з Кілліаном Мерфі, який отримав свій перший Оскар за роль у фільмі "Оппенгеймер", королева поп-музики тримала табличку з написом: "Залиште мене в спокої". Я втомилася!!".

"Вечірка "Оскар" була весела! Не зовсім вихідний для дівчини, якій потрібен вихідний, але я щаслива, що зустріла свого улюбленого актора Кілліан Мерфі! — Вітаємо!", — прокоментувала знімки співачка.

Зірка поділилася милим сімейним знімком зі своїми дітьми Девідом, 18 років, і 11-річними доньками-близнюками Стеллою та Естер.

Нагадаємо, українська стрічка вперше отримала "Оскар". А голлівудські акторки вразили розкішними образами на червоній доріжці "Оскара".