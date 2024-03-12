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В корсете, парике и с "лучшим актером" — Мадонна показала свою громкую оскаровскую вечеринку

12 марта 2024 07:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В корсете, парике и с "лучшим актером" - Мадонна показала свою громкую оскаровскую вечеринку
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская певица Мадонна показала закулисье своей ежегодной вечеринки по случаю вручения премии "Оскар", где камеры строго-настрого запрещены. Среди гостей был триумфатор 96 церемонии вручения премии "Оскар" в категории "лучший актер".

Снимки Мадонна выложила в своем Instagram.

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На фотографиях, сделанных из эксклюзивной афтепати, на которой в этом году были Тейлор Свифт, Тревис Келси и Сальма Хайек, 65-летняя Мадонна изображена в корсете, разработанном Кристианом Лакруа для ее мирового тура Re-Invention в 2004 году, и парике.

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна и актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна и актер Киллиан Мерфи. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна с сыном. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна с сыном. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Позируя для фотографии с Киллианом Мерфи, получившим свой первый Оскар за роль в фильме "Оппенгеймер", королева поп-музыки держала табличку с надписью: "Оставьте меня в покое". Я устала!!".

"Вечеринка "Оскар" была веселая! Не совсем выходной для девочки, которой нужен выходной, но я счастлива, что встретила своего любимого актера Киллиан Мерфи! — Поздравляем!", — прокомментировала снимки певица.

Звезда поделилась милым семейным снимком со своими детьми Дэвидом, 18 лет, и 11-летними дочерьми-близнецами Стеллой и Эстер.

Напомним, украинская лента впервые получила "Оскар". А Голливудские актрисы поразили роскошными образами на красной дорожке "Оскара".

Оскар
Мадонна
зарубежные звезды
фильм Оппенгеймер

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