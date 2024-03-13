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Нацрада попросила Disney додати нагородження "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію

13 березня 2024 13:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Нацрада попросила Disney додати нагородження "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію
Український режисер Мстислав Чернов на Оскарі. Фото: REUTERS/Carlos Barria
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Disney. Вони хочуть, щоб кінокомпанія створила нову міжнародну телеверсію Оскара, в якій буде момент  нагородження "20 днів у Маріуполі".

Прохання опублікували на Facebook-сторінці Нацради.

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У скороченій телетрансляції Оскара-2024 не було моменту нагородження "20 днів у Маріуполі". Компанія The Walt Disney вирізала його через скорчений хрономентраж — 90 хвилин. Втім, Нацрада звернулась до них, щоб виправити цю ситуацію.

У листі йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгення компанія Disney підтримала Україну і вийшла з Росії. Втім, зараз для країни дуже важливо, щоб перемога української кінокоманди була показана в світі. 

"Нам важко повірити, аби таке рішення персоналу студії було би політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії. Ми також вже знайомі з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та гадаємо, що воно цілком могло би бути лише попереднім. А також з розумінням ставимося до рішення українського суспільного мовника продемонструвати в Україні цей епізод — це має особливе значення в нашій країні, охопленій смертельним вогнем ворожих бомбардувань", — написала Нацрада.

Нацрада звернулася до Disney
Нацрада звернулася до Disney. Фото: facebook.com/Nacrada

Нацрада просить створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією Best Documentary Feature. Поки що Disney не відреагував.

Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала Оскар в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Раніше Чернов розповів, як Голлівуд сприйняв його емоційну промову.

скандал
Оскар
премія
Голлівуд
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
20 днів у Маріуполі

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