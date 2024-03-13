Нацсовет попросил Disney добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию

Украинский режиссер Мстислав Чернов на Оскаре. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился к Disney. Они хотят, чтобы кинокомпания создала новую международную телеверсию Оскара, где будет момент награждения "20 дней в Мариуполе".

Просьбу опубликовали на Facebook-странице Нацсовета.

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В сокращенной телетрансляции Оскара-2024 не было момента награждения "20 дней в Мариуполе". Компания The Walt Disney вырезала его из-за скорченного хрономентража — 90 минут. Впрочем, Нацсовет обратился к ним, чтобы исправить ситуацию.

В письме говорится, что с начала полномасштабного вторжения компания Disney поддержала Украину и вышла из России. Впрочем, сейчас для страны очень важно, чтобы победа украинской кинокоманды была показана в мире.

"Нам трудно поверить, чтобы такое решение персонала студии было бы политически мотивированным решением, согласованным руководством компании. Мы также уже знакомы с объяснениями Студии о предварительном планировании сокращенной версии и думаем, что оно вполне могло быть только предварительным. А также с пониманием относимся к решение украинского общественного вещателя продемонстрировать в Украине этот эпизод — это имеет особое значение в нашей стране, охваченной смертельным огнем вражеских бомбардировок", — написал Нацсовет.

Нацсовет обратился к Disney. Фото: facebook.com/Nacrada

Нацсовет просит создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен фрагмент с номинацией Best Documentary Feature. Пока Disney не отреагировал.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получила Оскар в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Ранее Чернов рассказал, как Голливуд воспринял его эмоциональную речь.