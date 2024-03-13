Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Нацсовет попросил Disney добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию arrow

Нацсовет попросил Disney добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию

13 марта 2024 13:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Нацсовет попросил Disney добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию
Украинский режиссер Мстислав Чернов на Оскаре. Фото: REUTERS/Carlos Barria
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился к Disney. Они хотят, чтобы кинокомпания создала новую международную телеверсию Оскара, где будет момент награждения "20 дней в Мариуполе".

Просьбу опубликовали на Facebook-странице Нацсовета.

Читайте также:

Нацсовет пытается восстановить справедливость на Оскаре

В сокращенной телетрансляции Оскара-2024 не было момента награждения "20 дней в Мариуполе". Компания The Walt Disney вырезала его из-за скорченного хрономентража — 90 минут. Впрочем, Нацсовет обратился к ним, чтобы исправить ситуацию.

В письме говорится, что с начала полномасштабного вторжения компания Disney поддержала Украину и вышла из России. Впрочем, сейчас для страны очень важно, чтобы победа украинской кинокоманды была показана в мире.

"Нам трудно поверить, чтобы такое решение персонала студии было бы политически мотивированным решением, согласованным руководством компании. Мы также уже знакомы с объяснениями Студии о предварительном планировании сокращенной версии и думаем, что оно вполне могло быть только предварительным. А также с пониманием относимся к решение украинского общественного вещателя продемонстрировать в Украине этот эпизод — это имеет особое значение в нашей стране, охваченной смертельным огнем вражеских бомбардировок", — написал Нацсовет.

Нацсовет обратился к Disney
Нацсовет обратился к Disney. Фото: facebook.com/Nacrada

Нацсовет просит создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен фрагмент с номинацией Best Documentary Feature. Пока Disney не отреагировал.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получила Оскар в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Ранее Чернов рассказал, как Голливуд воспринял его эмоциональную речь.

скандал
Оскар
премия
Голливуд
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
20 дней в Мариуполе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса