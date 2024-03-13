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Режисер "20 днів у Маріуполі" розповів, як Голлівуд відреагував на його промову

13 березня 2024 12:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Режисер "20 днів у Маріуполі" розповів, як Голлівуд відреагував на його промову
Команда фільму "20 днів у Маріуполі" на врученні "Оскару". Фото: instagram.com/raneyaronson/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український режисер Мстислав Чернов до останньої хвилини не знав, що сказати під час переможної промови на "Оскарі". Він хотів донести важливий меседж, втім мав лише 45 секунд.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Мстислав Чернов до останнього моменту не був упевнений в тому, що саме скаже у промові. Він вийшов на сцену для отримання "Оскару" за свою документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" і імпровізував. 

Зірки світового кінематографу уважно його слухали і, зі слів режисера, у залі була повна тиша. Він переконаний, що цього разу — його почули. 

"Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так, мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець", — сказав Чернов.

Чимало людей пропонували режисеру ідеї щодо його переможної промови, втім для нього це все одно було важким завданням.

"Насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. І всі, із ким я спілкувався — режисери, актори, — вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається. І ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей", — сказав режисер.

Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала Оскар в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Новини.LIVE розповідали про життя Мстислава Чернова і його патріотичну позицію.

Оскар
кіно
премія
Голлівуд
20 днів у Маріуполі

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