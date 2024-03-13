Режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал, как Голливуд отреагировал на его речь

Команда фильма "20 дней в Мариуполе" на вручении "Оскару". Фото: instagram.com/raneyaronson/

Украинский режиссер Мстислав Чернов до последней минуты не знал, что сказать во время победной речи на "Оскаре". Он хотел донести важный месседж, но у него было всего 45 секунд.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Мстислав Чернов до последнего момента не был уверен в том, что скажет во время торжественной речи. Он вышел на сцену для получения "Оскара" за свою документальную картину "20 дней в Мариуполе" и импровизировал.

Звезды мирового кинематографа внимательно слушали его и, по словам режиссера, в зале была полная тишина. Он убежден, что на этот раз его услышали.

"Я почувствовал, что в зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки об пол. Это была величайшая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию. Поэтому я чувствую, что да, меня услышали. И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец", — сказал Чернов.

Многие предлагали режиссеру идеи о его победоносной речи, впрочем для него это все равно было трудной задачей.

"На самом деле было достаточно сложно решить, что говорить. Есть так много вещей, и вы должны вложить их в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене. До последнего момента я не был уверен, что я собираюсь сказать. И все, с кем я общался — режиссеры, актеры, они выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка Украины проваливается. Это то, что в голове людей", — сказал режиссер.

Ранее момент получения украинцами "Оскара" вырезали из телеверсии, что произошло. Также мы рассказывали о жизни Мстислава Чернова и его патриотической позиции.