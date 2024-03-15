Пивоваров примерил усы и презентовал трек с известными комиками — видео

Певец Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста

В рамках своего авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти" певец Артем Пивоваров не только представил новую композицию. Музыкант создал группу "The Вуса", в состав которой вошли известные комики и блогеры.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Композиция "О, Панно" по стихотворению Павла Тычины стала первой работой в исполнении вновь бенда, в состав которого вошли участники "Левів на джипі", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов.

Идея сделать что-то вместе у знаменитостей возникла давно. Тогда Артем предложил музыкальную коллаборацию, открывшую новое направление в культурном проекте "Твої вірші, мої ноти".

"В последнее время я создавал много серьезной музыки и на этот раз решил пойти другим путем. "Леви на джипі", Леша Дурнев и Марк Куцевалов показали себя не только как хорошие актеры, но и как исполнители, ведь они также участвовали в записи и отлично справились с задачей. Работая над созданием песни, я сразу понимал, что клип должен быть в стилистике времен зарождения "усатого фанка", с яркими персонажами и юмористическим подходом", — рассказал Артем Пивоваров.

По словам артистов, визуализация "О, Панно" — своеобразный короткометражный фильм, который каждый может трактовать по-своему. Существенным отличием этой работы является то, что впервые за время существования проекта "Твої вірші, мої ноти" клип представлен с добавлением цвета.

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