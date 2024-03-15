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Пивоваров примерил усы и презентовал трек с известными комиками — видео

15 марта 2024 21:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пивоваров примерил усы и презентовал трек с известными комиками — видео
Певец Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В рамках своего авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти" певец Артем Пивоваров не только представил новую композицию. Музыкант создал группу "The Вуса", в состав которой вошли известные комики и блогеры.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Композиция "О, Панно" по стихотворению Павла Тычины стала первой работой в исполнении вновь бенда, в состав которого вошли участники "Левів на джипі", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов.

Идея сделать что-то вместе у знаменитостей возникла давно. Тогда Артем предложил музыкальную коллаборацию, открывшую новое направление в культурном проекте "Твої вірші, мої ноти".

"В последнее время я создавал много серьезной музыки и на этот раз решил пойти другим путем. "Леви на джипі", Леша Дурнев и Марк Куцевалов показали себя не только как хорошие актеры, но и как исполнители, ведь они также участвовали в записи и отлично справились с задачей. Работая над созданием песни, я сразу понимал, что клип должен быть в стилистике времен зарождения "усатого фанка", с яркими персонажами и юмористическим подходом", — рассказал Артем Пивоваров.

По словам артистов, визуализация "О, Панно" — своеобразный короткометражный фильм, который каждый может трактовать по-своему. Существенным отличием этой работы является то, что впервые за время существования проекта "Твої вірші, мої ноти" клип представлен с добавлением цвета.

Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Гросу выпустила новый клип, в котором показала романтические свадебные кадры с мужем. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина представила Украину на мероприятии ООН в Нью-Йорке.

музыка
клипы
Алексей Дурнев
Артем Пивоваров
украинские звезды

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