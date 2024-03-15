Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Вдруге вийшла заміж — Аліна Гросу у весільній сукні та фаті розбурхала мережу arrow

Вдруге вийшла заміж — Аліна Гросу у весільній сукні та фаті розбурхала мережу

15 березня 2024 12:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вдруге вийшла заміж — Аліна Гросу у весільній сукні та фаті розбурхала мережу
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Аліна Гросу продовжує інтригувати шанувальників та не зізнається, чи наважилася вдруге стати під вінець. Зірка випустила новий кліп на пісню "Туман", в якому показала романтичні весільні кадри із чоловіком, обличчя якого приховала від камер.

Відповідний ролик вона опублікувала на YouTube.

Читайте також:

Аліна Гросу замилувала весільними кадрами з коханим

Співачка випустила романтичний кліп на пісню "Туман" та коментуючи роботу натякнула шанувальникам, що таки зустріла свою людину.

Артистка хоче, щоб нова композиція стала для закоханих пар символом справжнього кохання та весілля.

"Хочу цей трек подарувати всім закоханим чоловікам та жінкам нашої країни. Ця пісня символізує кохання, тепер і моє також. Хочу, щоб вона асоціювалась в першу чергу з щастям, весіллям та з найпрекраснішим почуттям у світі — коханням", — йдеться в описі до відео.

На кадрах нового кліпу співачка у весільній сукні разом із коханим насолоджується відпочинком на березі моря. У новому відео також присутні кадри весільної церемонії.

Гросу досі зберігає інтригу про те, чи дійсно вона вийшла заміж та приховує обличчя свого ймовірного обранця.

"Чи правда я вийшла заміж або ж це підготовка до заміжжя, чи просто зйомки кліпу, покаже час. Сьогодні я хочу це залишити собі, але вже скоро поділюсь з вами більше. Проте за мене говорять мої пісні", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.

Аліна Гросу
весілля
відео
відносини
українські зірки
співачка
кліп
кохання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні