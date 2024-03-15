Вдруге вийшла заміж — Аліна Гросу у весільній сукні та фаті розбурхала мережу

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Відома українська співачка Аліна Гросу продовжує інтригувати шанувальників та не зізнається, чи наважилася вдруге стати під вінець. Зірка випустила новий кліп на пісню "Туман", в якому показала романтичні весільні кадри із чоловіком, обличчя якого приховала від камер.

Відповідний ролик вона опублікувала на YouTube.

Читайте також:

Аліна Гросу замилувала весільними кадрами з коханим

Співачка випустила романтичний кліп на пісню "Туман" та коментуючи роботу натякнула шанувальникам, що таки зустріла свою людину.

Артистка хоче, щоб нова композиція стала для закоханих пар символом справжнього кохання та весілля.

"Хочу цей трек подарувати всім закоханим чоловікам та жінкам нашої країни. Ця пісня символізує кохання, тепер і моє також. Хочу, щоб вона асоціювалась в першу чергу з щастям, весіллям та з найпрекраснішим почуттям у світі — коханням", — йдеться в описі до відео.

На кадрах нового кліпу співачка у весільній сукні разом із коханим насолоджується відпочинком на березі моря. У новому відео також присутні кадри весільної церемонії.

Гросу досі зберігає інтригу про те, чи дійсно вона вийшла заміж та приховує обличчя свого ймовірного обранця.

"Чи правда я вийшла заміж або ж це підготовка до заміжжя, чи просто зйомки кліпу, покаже час. Сьогодні я хочу це залишити собі, але вже скоро поділюсь з вами більше. Проте за мене говорять мої пісні", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.