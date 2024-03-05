Обложку Playboy впервые украсила красавица-модель, созданная искусственным интеллектом

Модель Саманта Эверли. Фото: Instagram/playboymx

Обложку нового номера мексиканского Playboy впервые за всю историю журнала украсила модель, сгенерированная нейросетью. На страницу красавицы подписано более 119 тысяч человек.

Об этом стало известно из Instagram издания.

Читайте также:

Искусственный интеллект создал обольстительную модель мужского глянца

Новую героиню Playboy зовут Саманта Эверли. Ей 23 года, и она полностью создана с помощью искусственного интеллекта. Модель имеет светлые волосы, голубые глаза и стройную фигуру.

В "интервью" журналу Саманта "поделилась" своими "впечатлениями" о публикации.

Модель Саманта Эверли. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Эверли. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Эверли. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Эверли. Фото: Instagram/playboymx

"Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты", — рассказала модель.

Искусственный интеллект уже активно вошел в общество. Недавно Скарлетт Йохансон стала жертвой создателей программы для создания дипфейков Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, после того, как в сети появилась реклама с ее изображением. Актриса подала на компанию в суд.

Согласно анализу независимой исследовательницы Женевьев О, предоставленной Associated Press в декабре, в этом году в Интернете было опубликовано более 143 000 новых фейковых видео. Проблема усугубляется тем, что тролли в социальных сетях репостят изображения.

Напомним, Алина Гросу показала, как выглядит глазами ИИ. А Тейлор Свифт подала в суд из-за откровенных фото в сети.