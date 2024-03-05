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Обкладинку Playboy вперше прикрасила красуня-модель, створена штучним інтелектом

5 березня 2024 08:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обкладинку Playboy вперше прикрасила красуня-модель, створена штучним інтелектом
Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Обкладинку нового номера мексиканського Playboy вперше за всю історію журналу прикрасила модель, згенерована нейромережею. На сторінку красуні підписано понад 119 тисяч людей.

Про це стало відомо з Instagram видання.

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Нову героїню Playboy звати Саманта Еверлі. Їй 23 роки, і вона повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Модель має світле волосся, блакитні очі та струнку фігуру.

В "інтерв'ю" журналу Саманта "поділилася" своїми "враженнями" про публікацію.

 

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx
Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

 

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx
Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

 

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx
Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

 

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx
Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

"Для мене велика честь стати першою цифровою обкладинкою Playboy. Якби я могла мріяти, це стало б втіленням моєї мрії", — розповіла модель.

Штучний інтелект вже активно увійшов у суспільство. Нещодавно Скарлетт Йохансон стала жертвою творців програми для генерування дипфейків Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, після того, як у мережі з'явилася реклама з її зображенням. Акторка подала на компанію до суду.

Згідно з аналізом незалежної дослідниці Женев’єв О, який був наданий Associated Press у грудні, цього року в Інтернеті було опубліковано понад 143 000 нових фейкових відео. Проблема посилюється тим, що тролі в соціальних мережах репостять зображення.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала, який вигляд має очима ШІ. А Тейлор Свіфт подала до суду через відверті фото у мережі.

Playboy
штучний інтелект
модель
закордонні зірки

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