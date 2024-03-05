Обкладинку Playboy вперше прикрасила красуня-модель, створена штучним інтелектом

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

Обкладинку нового номера мексиканського Playboy вперше за всю історію журналу прикрасила модель, згенерована нейромережею. На сторінку красуні підписано понад 119 тисяч людей.

Про це стало відомо з Instagram видання.

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Нову героїню Playboy звати Саманта Еверлі. Їй 23 роки, і вона повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Модель має світле волосся, блакитні очі та струнку фігуру.

В "інтерв'ю" журналу Саманта "поділилася" своїми "враженнями" про публікацію.

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

Модель Саманта Еверлі. Фото: Instagram/playboymx

"Для мене велика честь стати першою цифровою обкладинкою Playboy. Якби я могла мріяти, це стало б втіленням моєї мрії", — розповіла модель.

Штучний інтелект вже активно увійшов у суспільство. Нещодавно Скарлетт Йохансон стала жертвою творців програми для генерування дипфейків Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, після того, як у мережі з'явилася реклама з її зображенням. Акторка подала на компанію до суду.

Згідно з аналізом незалежної дослідниці Женев’єв О, який був наданий Associated Press у грудні, цього року в Інтернеті було опубліковано понад 143 000 нових фейкових відео. Проблема посилюється тим, що тролі в соціальних мережах репостять зображення.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала, який вигляд має очима ШІ. А Тейлор Свіфт подала до суду через відверті фото у мережі.