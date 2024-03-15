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Второй раз вышла замуж — Алина Гросу в свадебном платье и фате взбудоражила сеть

15 марта 2024 12:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Второй раз вышла замуж — Алина Гросу в свадебном платье и фате взбудоражила сеть
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Алина Гросу продолжает интриговать поклонников и не признается, решилась ли во второй раз стать под венец. Звезда выпустила новый клип на песню "Туман", в котором показала романтические свадебные кадры с мужчиной, лицо которого скрыла от камер.

Соответствующий ролик она опубликовала на YouTube.

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Певица выпустила романтический клип на песню "Туман" и комментируя работу намекнула поклонникам, что встретила своего человека.

Артистка хочет, чтобы новая композиция стала для влюбленных пар символом настоящей любви и свадьбы.

"Хочу этот трек подарить всем влюбленным мужчинам и женщинам нашей страны. Эта песня символизирует любовь, теперь и моя тоже. Хочу, чтобы она ассоциировалась в первую очередь со счастьем, свадьбой и с самым прекрасным чувством в мире — любовью", — говорится в описании видео.

На кадрах клипа певица в свадебном платье вместе с любимым наслаждается отдыхом на берегу моря. В новом видео также есть кадры свадебной церемонии.

Гросу до сих пор сохраняет интригу о том, действительно ли вышла она замуж и скрывает лицо своего предполагаемого избранника.

"Правда ли я вышла замуж или это подготовка к замужеству, или просто съемки клипа, покажет время. Сегодня я хочу это оставить себе, но уже скоро поделюсь с вами больше. Однако за меня говорят мои песни", добавила артистка.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на жестовом языке. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.

Алина Гросу
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