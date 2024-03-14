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Навіть друзі не знали — відома українська співачка таємно вийшла заміж

14 березня 2024 19:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Навіть друзі не знали — відома українська співачка таємно вийшла заміж
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Подію закохані відсвяткували скромно, у вузькому колі рідних, а весільну фотосесію зірка поєднала зі зйомками кліпу.

Про це повідомив український блогер Богдан Беспалов.

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Святкова церемонія пройшла на березі океану у Лас-Веґасі і зірка запросила на свято лише рідних.

Інсайдери повідомили блогеру про те, що таке рішення Гросу прийняла не просто так.

Багато друзів не підтримують їх союз через важкий характер самої зірки та її обранця.

"Не можу назвати імені обранця. Нехай Аліна вже сама оголосить, коли буде готова. Церемонія скромна. Вона не хотіла публічності і прагнула зробити захід максимально закритим. Більшість друзів навіть не знали про це весілля", — розповіла Беспалову людина із близького оточення артистки.

У мережу також потрапили весільні фото закоханих. Стало відомо, що зірка буде  використовувати ці кадри для нового кліпу.

На "злитих" знімках Гросу позує у ніжній білій сукні із відкритими плечима та декольте. Образ зірки доповнює прикраса із перлинами та недбалі локони. 

Весільні фото Гросу
Весілля Аліни Гросу. Фото: bespalovmedia.com.ua
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Весілля Аліни Гросу. Фото: bespalovmedia.com.ua

Обранець Аліни позує у класичному чорному костюмі та білій сорочці. Інтрига із його загадковою особистістю триває, адже чоловік стоїть спиною до камери й не видно його обличчя.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.

Аліна Гросу
весілля
українські зірки
співачка
кохання
чоловіки
Богдан Беспалов
таємниця

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