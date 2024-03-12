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Аліна Гросу показала весільне фото з чоловіком

12 березня 2024 14:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Аліна Гросу показала весільне фото з чоловіком
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Аліна Гросу поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка вдруге вийшла заміж.

Відповідне відео із весільним кадром вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Аліна Гросу вдруге вийшла заміж

Співачка опублікувала коротке відео, на якому вони разом з чоловіком у весільних нарядах насолоджуються заходом сонця.

Аліна вдягнула мінімалістичну білу сукню та доповнила образ легкими кучерями, а її коханий був у чорному класичному костюмі.

Закохані стоять спиною до об'єктива камери, а тому не видно обличчя обранця Гросу. Зірка продовжує зберігати інтригу та приховувати ім'я свого коханого.

"Знову зробила це", — лаконічно підписала свою публікацію виконавиця та додала у кінці червоне сердечко.

Українці вітають Аліну Гросу із радісною подією

Думка українців з приводу публікації співачки розділилися. Одні вітають закоханих, а інші впевнені у тому, що зірка просто прогріває публіку перед новим кліпом.

"Вітаю!! Нехай у вас все буде добре!! І пам'ятай, що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо".

"Молодець. Поки молода треба виходити заміж".

"Щиро вітаємо !!!! Любові, злагоди, миру і достатку!".

"Вітаю!Цікаво хто ваш коханий".

"Може людина кліп зняла, а ви тут кіпіш робите".

Аліна Гросу показала весільне фото з чоловіком - фото 1
Коментарі під публікацією Аліни Гросу. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.

Аліна Гросу
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