Аліна Гросу показала весільне фото з чоловіком
Відома українська співачка Аліна Гросу поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка вдруге вийшла заміж.
Відповідне відео із весільним кадром вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Аліна Гросу вдруге вийшла заміж
Співачка опублікувала коротке відео, на якому вони разом з чоловіком у весільних нарядах насолоджуються заходом сонця.
Аліна вдягнула мінімалістичну білу сукню та доповнила образ легкими кучерями, а її коханий був у чорному класичному костюмі.
Закохані стоять спиною до об'єктива камери, а тому не видно обличчя обранця Гросу. Зірка продовжує зберігати інтригу та приховувати ім'я свого коханого.
"Знову зробила це", — лаконічно підписала свою публікацію виконавиця та додала у кінці червоне сердечко.
Українці вітають Аліну Гросу із радісною подією
Думка українців з приводу публікації співачки розділилися. Одні вітають закоханих, а інші впевнені у тому, що зірка просто прогріває публіку перед новим кліпом.
"Вітаю!! Нехай у вас все буде добре!! І пам'ятай, що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо".
"Молодець. Поки молода треба виходити заміж".
"Щиро вітаємо !!!! Любові, злагоди, миру і достатку!".
"Вітаю!Цікаво хто ваш коханий".
"Може людина кліп зняла, а ви тут кіпіш робите".
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.
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