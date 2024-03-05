Аліна Гросу вдруге вийшла заміж — у мережу потрапили весільні фото

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Відома українська співачка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. У мережу "злили" її весільні фотографії з чоловіком.

Світлини з'явились на сайті українського блогера BespalovMedia.

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Аліна Гросу вдруге вийшла заміж

Співачка нещодавно випустила тизер на пісню "Не туман", в кінці якого з'явився весільний кадр. Шанувальники почали здогадуватися, що "пчілка" українського шоубізнесу вдруге вийшла заміж.

"Злиті" у мережу світлини не показують обличчя коханого, на них лише усміхнена артистка та чоловіча рука із обручкою.

Одна з подруг Гросу анонімно дала коментар блогеру Богдану Беспалову та пояснила, чому Аліна приховує свого обранця.

Весільні світлини Аліни Гросу. Фото: Bespalovmedia

Зірка не хоче виставляти особисте життя на показ через те, що її коханий достатньо відомий в Україні, а в їх стосунках присутня конкуренція.

Весільні світлини Аліни Гросу. Фото: Bespalovmedia

"Вона не хоче цим шлюбом робити його ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Він досить власний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім'ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні", — розповіла подруга співачки.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.