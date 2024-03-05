Алина Гросу во второй раз вышла замуж — в сеть попали свадебные фото

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Известная украинская певица Алина Гросу во второй раз вышла замуж. В сеть "слили" ее свадебные фотографии с мужем.

Фотографии появились на сайте украинского блогера BespalovMedia .

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Алина Гросу во второй раз вышла замуж

Певица недавно выпустила тизер на песню "Не туман", в конце которого появился свадебный кадр. Поклонники начали догадываться, что "пчелка" украинского шоубизнеса во второй раз вышла замуж.

"Слитые" в сеть фотографии не показывают лицо любимого, на них лишь улыбающаяся артистка и мужская рука с кольцом.

Одна из подруг Гроса анонимно дала комментарий блогеру Богдану Беспалову и объяснила, почему Алина скрывает своего избранника.

Свадебные фото Алины Гросу. Фото: Bespalovmedia

Звезда не хочет выставлять личную жизнь на показ из-за того, что ее любимый достаточно известен в Украине, а в их отношениях присутствует конкуренция.

Свадебные фото Алины Гросу. Фото: Bespalovmedia

"Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно собственный муж, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не спешит выводить" его из тени", — рассказала подруга певицы.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на жестовом языке. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.