Вже не бджілка — Аліна Гросу показала атмосферні фото у стилі 90-х

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка Аліна Гросу долучилась до марафону фото 1990-х років. Зірка, як і більшість її знаменитих колег, згенерувала підбірку знімків, які показують, як вона могла б виглядати більше двадцяти років тому очима штучного інтелекту.

Про це стало відомо з соціальних мережах співачки.

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На фото, які показала артистка, вона позує у домашній атмосфері з різним кольором волосся. Знімки вийшли невимушеними та іноді сміливими.

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Привіт з 90-х. Хоч всі памʼятають як я насправді виглядала в той час, бо в 99 вийшла моя бджілка (мені було 4), але якби я народилась раніше, можливо на цих фотках була б справжня я, а не ШІ", — коментує Гросу допис.

Прихильники не жаліли компліментів на адресу співачки. "Коли гарна дівчина, то гарна в будь-якому образі" , "Красиво", "Як час летить", — пишуть фоловери.

Хіт "Бджілка" вийшов у 2002 році, коли Гросу було 7 років, цей трек зробив Аліну знаменитою.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.