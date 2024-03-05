Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Вже не бджілка — Аліна Гросу показала атмосферні фото у стилі 90-х arrow

Вже не бджілка — Аліна Гросу показала атмосферні фото у стилі 90-х

5 березня 2024 12:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вже не бджілка — Аліна Гросу показала атмосферні фото у стилі 90-х
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська співачка Аліна Гросу долучилась до марафону фото 1990-х років. Зірка, як і більшість її знаменитих колег, згенерувала підбірку знімків, які показують, як вона могла б виглядати більше двадцяти років тому очима штучного інтелекту.

Про це стало відомо з соціальних мережах співачки.

Читайте також:

Аліна Гросу уявили себе у незвичному образі

На фото, які показала артистка, вона позує у домашній атмосфері з різним кольором волосся. Знімки вийшли невимушеними та іноді сміливими.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Привіт з 90-х. Хоч всі памʼятають як я насправді виглядала в той час, бо в 99 вийшла моя бджілка (мені було 4), але якби я народилась раніше, можливо на цих фотках була б справжня я, а не ШІ", — коментує Гросу допис.

Прихильники не жаліли компліментів на адресу співачки. "Коли гарна дівчина, то гарна в будь-якому образі" , "Красиво", "Як час летить", — пишуть фоловери.

Хіт "Бджілка" вийшов у 2002 році, коли Гросу було 7 років, цей трек зробив Аліну знаменитою.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.

Аліна Гросу
фото
українські зірки
штучний інтелект

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим