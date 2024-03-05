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Уже не пчелка — Алина Гросу показала атмосферные фото в стиле 90-х

5 марта 2024 12:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Уже не пчелка Алина Гросу показала атмосферные фото в стиле 90-х
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская певица Алина Гросу присоединилась к марафону фото 1990-х годов. Звезда, как и большинство ее знаменитых коллег, сгенерировала подборку снимков, показывающих, как она могла выглядеть более двадцати лет назад глазами искусственного интеллекта.

Об этом стало известно из социальных сетей певицы.

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На фото, которые показала артистка, она позирует в домашней атмосфере с разным цветом волос. Снимки получились непринужденными и иногда смелыми.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Привет с 90-х. Хотя все помнят как я действительно выглядела в то время, потому что в 99 вышла моя пчелка (мне было 4), но если бы я родилась раньше, возможно на этих фотках была бы настоящая я, а не ИИ", — комментирует Гроссу пост.

Поклонники не жалели комплиментов в адрес певицы. "Когда красивая девушка, то хороша в любом образе", "Красиво", "Как время летит", — пишут фоловеры.

Хит "Бджілка" вышел в 2002 году, когда Гросу было 7 лет, этот трек сделал Алину знаменитой.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.

Алина Гросу
фото
украинские звезды
искусственный интеллект

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