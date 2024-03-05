Уже не пчелка — Алина Гросу показала атмосферные фото в стиле 90-х
Украинская певица Алина Гросу присоединилась к марафону фото 1990-х годов. Звезда, как и большинство ее знаменитых коллег, сгенерировала подборку снимков, показывающих, как она могла выглядеть более двадцати лет назад глазами искусственного интеллекта.
Об этом стало известно из социальных сетей певицы.
Алина Гросу представила себя в необычном образе
На фото, которые показала артистка, она позирует в домашней атмосфере с разным цветом волос. Снимки получились непринужденными и иногда смелыми.
"Привет с 90-х. Хотя все помнят как я действительно выглядела в то время, потому что в 99 вышла моя пчелка (мне было 4), но если бы я родилась раньше, возможно на этих фотках была бы настоящая я, а не ИИ", — комментирует Гроссу пост.
Поклонники не жалели комплиментов в адрес певицы. "Когда красивая девушка, то хороша в любом образе", "Красиво", "Как время летит", — пишут фоловеры.
Хит "Бджілка" вышел в 2002 году, когда Гросу было 7 лет, этот трек сделал Алину знаменитой.
Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.
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