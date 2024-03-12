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Алина Гросу показала свадебное фото с мужем

12 марта 2024 14:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алина Гросу показала свадебное фото с мужем
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда второй раз вышла замуж.

Соответствующее видео со свадебным кадром она опубликовала на своей странице Instagram.

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Алина Гросу во второй раз вышла замуж

Певица опубликовала короткое видео, на котором они вместе с мужем в свадебных нарядах наслаждаются закатом.

Алина надела минималистическое белое платье и дополнила образ легкими кудрями, а ее любимый был в черном классическом костюме.

Влюбленные стоят спиной к объективу камеры, а потому не видно лица избранника Гросу. Звезда продолжает сохранять интригу и скрывать имя любимого.

"Снова сделала это", — лаконично подписала свою публикацию исполнительница и добавила в конце красное сердечко.

Украинцы поздравляют Алину Гросу с радостным событием

Мнение украинцев по поводу публикации певицы разделилось. Одни поздравляют влюбленных, а другие уверены, что звезда просто прогревает публику перед новым клипом.

"Привет!! Пусть у вас все будет хорошо!! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим".

"Молодец. Пока молодая надо выходить замуж".

"Искренне поздравляем!!!! Любви, согласия, мира и достатка!".

"Приветствую! Интересно кто ваш любимый".

"Может, человек клип снял, а вы здесь кипишь делаете".

Алина Гросу показала свадебное фото с мужем - фото 1
Комментарии под публикацией Алины Гросу. Фото: скриншот Instagram

Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.

 

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