Алина Гросу показала свадебное фото с мужем
Известная украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда второй раз вышла замуж.
Соответствующее видео со свадебным кадром она опубликовала на своей странице Instagram.
Алина Гросу во второй раз вышла замуж
Певица опубликовала короткое видео, на котором они вместе с мужем в свадебных нарядах наслаждаются закатом.
Алина надела минималистическое белое платье и дополнила образ легкими кудрями, а ее любимый был в черном классическом костюме.
Влюбленные стоят спиной к объективу камеры, а потому не видно лица избранника Гросу. Звезда продолжает сохранять интригу и скрывать имя любимого.
"Снова сделала это", — лаконично подписала свою публикацию исполнительница и добавила в конце красное сердечко.
Украинцы поздравляют Алину Гросу с радостным событием
Мнение украинцев по поводу публикации певицы разделилось. Одни поздравляют влюбленных, а другие уверены, что звезда просто прогревает публику перед новым клипом.
"Привет!! Пусть у вас все будет хорошо!! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим".
"Молодец. Пока молодая надо выходить замуж".
"Искренне поздравляем!!!! Любви, согласия, мира и достатка!".
"Приветствую! Интересно кто ваш любимый".
"Может, человек клип снял, а вы здесь кипишь делаете".
Напомним, ранее Алина Гросу спела на языке жестов. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.
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