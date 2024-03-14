Даже друзья не знали — известная украинская певица тайно вышла замуж

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Известная украинская певица Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Событие влюбленные отпраздновали скромно, в узком кругу родных, а свадебную фотосессию звезда совместила со съемками клипа.

Об этом сообщил украинский блогер Богдан Беспалов.

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Алина Гросу во второй раз вышла замуж

Праздничная церемония прошла на берегу океана в Лас-Вегасе и звезда пригласила на праздник только родных.

Инсайдеры сообщили блогеру о том, что такое решение Гросу приняла не просто так.

Многие друзья не поддерживают их союз из-за тяжелого характера самой звезды и ее избранника.

"Не могу назвать имени избранника. Пусть Алина уже сама объявит, когда будет готова. Церемония скромная. Она не хотела публичности и стремилась сделать мероприятие максимально закрытым. Большинство друзей даже не знали об этой свадьбе", — рассказал Беспалову человек из близкого окружения артистки.

В сеть также попали свадебные фото влюбленных. Стало также известно, что звезда будет использовать эти кадры для нового клипа.

На "слитых" снимках Гросу позирует в нежном белом платье с открытыми плечами и декольте. Образ звезды дополняет украшение с жемчужинами и небрежные локоны.

Свадьба Алины Гросу. Фото: bespalovmedia.com.ua

Свадьба Алины Гросу. Фото: bespalovmedia.com.ua

Избранник Алины в классическом черном костюме и белой рубашке. Интрига с его загадочной личностью продолжается, ведь мужчина стоит спиной к камере и не видно его лица.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на жестовом языке. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.