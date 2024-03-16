MONATIK зажег танцами в бомбоубежище — новый масштабный клип

Украинский певец MONATIK в клипе "Отже… Привіт". Фото: стоп-кадр

Певец MONATIK выпустил художественный тизер своего нового альбома "Вічно танцююча людина". Клип был снят в бомбоубежище.

Музыкальное видео выложили на YouTube.

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MONATIK снял тизер своего уже четвертого альбома в бомбоубежище местного театра. Певец предстал перед зрителями в необычном амплуа — он как профессиональный актер зачитал стихотворение о жизни украинцев между обстрелами. Несмотря на постоянные ракетные атаки со стороны России, культурная жизнь в Украине продолжает существовать и расцветать.

Артист решил перейти на новый этап творчества, где его главной целью стало развитие музыкального и танцевального искусства вопреки всему происходящему вокруг.

"Я всегда считал, что музыка и искусство должны приносить обществу пользу и дарить положительные эмоции. А в такие сверхсложные времена, как сейчас, я вижу в этом особую миссию, ведь нам этого очень не хватает. Во-первых, музыка объединяет. На моих благотворительных концертах я постоянно вижу, сколько приходит семей и людей разных поколений, что позволяет собрать нам еще больше для наших защитников и защитниц, дарить людям позитивные эмоции и заботиться о ментальном здоровье. Я думаю, что музыка должна развиваться и становиться на уровень интереснее", — рассказал MONATIK.

Также артист анонсировал премьеру следующего клипа — 22 марта.

Ранее фронтмен группы Kalush Orchestrа Олег Псюк признался, почему сейчас артисты выступают не вместе. Также певец Артем Пивоваров сменил амплуа и спел о "Панне Инне".