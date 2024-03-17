MONATIK в центре Киева поддержал родственников защитников, которые находятся в плену

Украинский певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official/

Известный украинский певец MONATIK вместе со своей семьей пришел поддержать близких военных и гражданских, которые находятся в российском плену. Артист принял участие в мирной акции в центре Киева.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице Instagram.

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Артист Дмитрий Монатик вместе с женой и детьми в воскресенье, 17 марта, присоединились к мирному митингу в поддержку пленных защитников.

Приобщившись к такой акции, певец привлек внимание общества к тому, что уже несколько лет многие наши военные и гражданские находятся в российском плену.

"Однажды мы, артисты, стали публичными для того, чтобы придавать еще большую огласку таким важным делам, как сегодняшняя. Как культурный деятель, я обращаюсь к мировому сообществу, чтобы обратить внимание на эту мирную демонстрацию в самом центре родной Украины!" — пишет артист.

Музыкант рассказал, что сейчас страна-агрессорка удерживает более 20 000 гражданских заложников и более 5 000 военнопленных.

MONATIK поддержал родных пленных военных. Фото: instagram.com/monatik_official/

MONATIK поддержал родных пленных военных. Фото: instagram.com/monatik_official/

MONATIK поддержал родных пленных военных. Фото: instagram.com/monatik_official/

MONATIK поддержал родных пленных военных. Фото: instagram.com/monatik_official/

Артист призывает украинцев приобщаться к любым акциям в поддержку военнопленных, ведь чем больше в обществе будут говорить об этой боли, тем больше появляется шансов спасти людей.

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