Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Винен колега з СТБ — Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора arrow

Винен колега з СТБ — Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора

16 березня 2024 20:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Винен колега з СТБ — Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора
Український телеведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram/grisha_reshetnik/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український телеведучий Григорій Решетнік вперше пояснив, чому погодився вести весілля експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Він не бачить причини для скандалу.

Про це він розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Читайте також:

Григорій Решетнік звинувачує у роздмухуванні скандалу свого заздрісного колегу

Ведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові, де він  працював ведучим. Він не вважає це недоречним. Насамперед тому, що люди на таких подіях мають роботу і з отриманої зарплати сплачують податки державі. 

Решетнік також пояснив свою фразу "гуляє вся країна". Він вважає, що її вирвали з контексту і перекрутили.

"На цьому весіллі присутні військові, ми збираємо донати для військових, ми співаємо гімн України, ми кричимо "Слава Україні", ми, стоячи, робимо хвилину мовчання і ми постійно про це говоримо, тому що це весілля у Львові. Другий день — у вишиванках… Потім береться ця фраза, вирвана з контексту, тому що я, коли побачив, скільки людей, я сам здивувався, я кажу, що таке враження, що сьогодні гуляє вся Україна. Це не говорить про те, що я думаю. Це в контексті", — пояснив ведучий.

Зірковий ведучий відчув на собі хейт після проведення весілля, втім вважає скандал "роздутим". Він звинувачує у цьому свого ексколегу з СТБ. Він начебто хотів у такий спосіб "підсидіти" Решетніка, втім хто саме це був — ведучий замовчав. 

Нагадаємо, що скандал навколо цього весілля виник через його помпезність — тільки торт коштував понад 100 тисяч гривень. На першому дні весілля було понад 300 гостей, а на другому — 500. Зірок, яких запросили виступити, українці активно хейтили в соцмережах. Одним з них був і Григорій Решетнік. 

Раніше Григорій Решетнік розповів, коли піде захищати Україну. Також артист пояснював, як реагує на критику щодо його мандрів за кордон.

скандал
Львів
весілля
Григорій Решетнік
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство