Винен колега з СТБ — Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора

Український телеведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram/grisha_reshetnik/

Український телеведучий Григорій Решетнік вперше пояснив, чому погодився вести весілля експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Він не бачить причини для скандалу.

Про це він розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Ведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові, де він працював ведучим. Він не вважає це недоречним. Насамперед тому, що люди на таких подіях мають роботу і з отриманої зарплати сплачують податки державі.

Решетнік також пояснив свою фразу "гуляє вся країна". Він вважає, що її вирвали з контексту і перекрутили.

"На цьому весіллі присутні військові, ми збираємо донати для військових, ми співаємо гімн України, ми кричимо "Слава Україні", ми, стоячи, робимо хвилину мовчання і ми постійно про це говоримо, тому що це весілля у Львові. Другий день — у вишиванках… Потім береться ця фраза, вирвана з контексту, тому що я, коли побачив, скільки людей, я сам здивувався, я кажу, що таке враження, що сьогодні гуляє вся Україна. Це не говорить про те, що я думаю. Це в контексті", — пояснив ведучий.

Зірковий ведучий відчув на собі хейт після проведення весілля, втім вважає скандал "роздутим". Він звинувачує у цьому свого ексколегу з СТБ. Він начебто хотів у такий спосіб "підсидіти" Решетніка, втім хто саме це був — ведучий замовчав.

Нагадаємо, що скандал навколо цього весілля виник через його помпезність — тільки торт коштував понад 100 тисяч гривень. На першому дні весілля було понад 300 гостей, а на другому — 500. Зірок, яких запросили виступити, українці активно хейтили в соцмережах. Одним з них був і Григорій Решетнік.

Раніше Григорій Решетнік розповів, коли піде захищати Україну. Також артист пояснював, як реагує на критику щодо його мандрів за кордон.