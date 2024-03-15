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Григорій Решетнік чесно зізнався, чи піде захищати Україну

15 березня 2024 11:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде воювати
Український ведучий Григорій Решетнік на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один з найвідоміших українських телеведучих Григорій Решетнік дав відверте інтерв’ю. У ньому незмінний ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" зізнався, чи піде він захищати свою країну від російських загарбників. 

Інтерв’ю у Григорія Решетніка взяла Аліна Доротюк на своєму каналі в YouTube.

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Чи піде Григорій Решетнік на фронт

Незважаючи на те, що в українського телеведучого три дитини, і він має відстрочку від служби в армії, він не виключає того, що його також можуть мобілізувати. Проте, Решетнік наголосив, що готовий йти на фронт, якщо всі батьки, які мають від трьох дітей, теж таке робитимуть. До того ж, він зазначив, що йтиме на передову, якщо він буде там потрібним.

Григорий Решетник на интервью у Алины Доротюк
Ведучий Григорій Решетнік на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий зазначив, що він в жодному разі не робитиме так, як роблять деякі, тобто, не буде виїжджати за кордон за допомогою хабара. Причому, Григорій Решетнік зазначив, що він закінчив військову кафедру і зараз є лейтенантом у запасі, тому наголосив, що точно не розгубиться.

"Я — хлопець з Миколаєва, і ми завжди з друзями йшли до кінця. Я два роки ходив на військову кафедру у військовий інститут. Я обов’язково піду захищати свою країну, коли дійде черга, коли там буду ефективніший, ніж тут. Я не спатиму, коли всі багатодітні підуть", — зазначив Григорій Решетнік.

Григорий Решетник и Алина Доротюк
Григорій Решетнік і Аліна Доротюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український ведучий заявив, що він в жодному разі не порушує законодавство і має відповідальність перед своїми рідними людьми. Також Решетнік зазначив, що сьогодні він допомагає українським військовим.

"Я не порушую закон. Я відповідальний перед сім’єю. Я насправді відчуваю свою ефективність в публічній діяльності. Ми допомагаємо хлопцям з ЗСУ. Я зі своїм народом. Я не хочу зараз моделювати негативні сценарії", — також додав український телеведучий.

Що відомо про життя Григорія Решетніка

У 2010 році український ведучий одружився на блогерці Христині, з якою познайомився на знімальній площадці. Тоді між ними виникли сильні почуття, тому Христина народила своєму чоловіку сина Івана. Згодом в них з’явився ще один син, якого вони назвали Дмитром, і декілька років – ще один син на ім’я Олександр.

Григорий Решетник со своей семьей
Телеведучий Григорій Решетнік зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Григорій Решетнік звернувся до людей через війну. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетнік зізнався, що думає про критику в свій бік через поїздки за кордон. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Григорій Решетнік показав свою сім’ю. 

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