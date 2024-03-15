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Григорий Решетник честно признался, пойдет ли защищать Украину

15 марта 2024 11:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли воевать
Украинский ведущий Григорий Решетник на интервью Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один из самых известных украинских телеведущих Григорий Решетник дал откровенное интервью. В нем несменный ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" признался, пойдет ли он защищать свою страну от российских захватчиков.

Интервью у Григория Решетника взяла Алина Доротюк на своем канале в YouTube.

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Несмотря на то, что у украинского телеведущего три ребенка, и у него есть отсрочка от службы в армии, он не исключает того, что его также могут мобилизовать. Однако Решетник подчеркнул, что готов идти на фронт, если все отцы, имеющие от трех детей, тоже такое будут делать. К тому же он отметил, что будет идти на передовую, если он будет там нужным.

Григорий Решетник на интервью у Алины Доротюк
Ведущий Григорий Решетник на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий отметил, что он ни в коем случае не будет делать так, как делают некоторые, то есть, не будет выезжать за границу с помощью взятки. Причем Григорий Решетник напомнил, что он окончил военную кафедру и сейчас является лейтенантом в запасе, поэтому отметил, что точно не растеряется.

"Я — парень из Николаева, и мы всегда с друзьями шли до конца. Я два года ходил на военную кафедру в военный институт. Я обязательно пойду защищать свою страну, когда дойдет очередь, когда там буду эффективнее, чем здесь. Я не буду спать, когда все многодетные пойдут", — отметил Григорий Решетник.

Григорий Решетник и Алина Доротюк
Григорий Решетник и Алина Доротюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же украинский ведущий заявил, что он ни в коем случае не нарушает законодательство и несет ответственность перед своими родными людьми. Также Решетник отметил, что сегодня он помогает украинским военным.

"Я не нарушаю закон. Я ответственный перед семьей. Я действительно чувствую свою эффективность в публичной деятельности. Мы помогаем ребятам из ВСУ. Я со своим народом. Я не хочу сейчас моделировать негативные сценарии", — также добавил украинский телеведущий.

Что известно о жизни Григория Решетника

В 2010 году украинский ведущий женился на блогере Кристине, с которой познакомился на съемочной площадке. Тогда между ними возникли сильные чувства, поэтому Кристина родила своему мужу сына Ивана. Впоследствии у них появился еще один сын, которого они назвали Дмитрием, и через несколько лет — еще один сын по имени Александр.

Григорий Решетник со своей семьей
Телеведущий Григорий Решетник со своей семьей. Фото: Instagram Григория Решетника

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник обратился к людям из-за войны.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Григорий Решетник признался, что думает о критике в свою сторону из-за поездок за границу.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Григорий Решетник показал свою семью.

шоу Холостяк
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