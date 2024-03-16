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Виноват коллега с СТБ — Решетник впервые прокомментировал свое участие в свадьбе экс-прокурора

16 марта 2024 20:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Виноват коллега с СТБ — Решетник впервые прокомментировал свое участие в свадьбе экс-прокурора
Украинский телеведущий Григорий Решетник. Фото: instagram/grisha_reshetnik/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые объяснил, почему согласился вести свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Он не видит причин для скандала.

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

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Ведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал скандальную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы во Львове, где он работал ведущим. Он не считает это неуместным. В первую очередь потому, что у людей на таких событиях есть работа и с полученной зарплаты платят налоги государству.

Решетник также объяснил свою фразу "гуляет вся страна". Он считает, что ее вырвали из контекста и извратили.

"На этой свадьбе присутствуют военные, мы собираем донаты для военных, мы поем гимн Украины, мы кричим "Слава Украине", мы, стоя, делаем минуту молчания и мы постоянно об этом говорим, потому что это свадьба во Львове. Второй день — в вышиванках… Потом берется эта фраза, вырванная из контекста, потому что я, когда увидел, сколько людей, я сам удивился, я говорю, что такое впечатление, что сегодня гуляет вся Украина… Это не говорит о том, что я думаю", — объяснил ведущий.

Звездный ведущий почувствовал на себе хейт после свадьбы, однако считает скандал "раздутым". Он обвиняет в этом своего экс-коллегу по СТБ. Он вроде бы хотел таким образом "подсидеть" Решетника, впрочем, кто именно это был — ведущий умолчал.

Напомним, что скандал вокруг этой свадьбы возник из-за ее помпезности — только торт стоил более 100 тысяч гривен. На первом дне свадьбы было более 300 гостей, а на втором — 500. Приглашенных звезд украинцы активно хейтили в соцсетях. Одним из них был и Григорий Решетник.

Ранее Григорий Решетник рассказал, когда уйдет защищать Украину. Также артист объяснял, как реагирует на критику относительно его путешествий за границу.

скандал
Львов
свадьба
Григорий Решетник
украинские звезды

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