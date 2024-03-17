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Єфросиніна та Полякова провели ніч в укритті під час атаки шахедів на Одесу

17 березня 2024 11:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Єфросиніна та Полякова провели ніч в укритті під час атаки шахедів на Одесу
Шоувумен Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, в ніч на 17 березня, безпілотники окупантів атакували Одесу та область. Тривога тривала до 02:30. В цей час в місті були шоувумен Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова зі старшою донькою Марією. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram знаменитостей. 

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Полякова та Єфросиніна провели ніч в укритті

Зіркові подруги, які спільно знімають YouTube-проєкт "Дорослі дівчата" приїхали до Одеси напередодні, аби взяти участь в одному з заходів. Він мав відбутися 16 березня, втім через оголошений траур в місті його перенесли.

За словами Маші вони з Олею не мали змоги побачитись весь день, і зустрілись лише в укритті одного з готелів, коли сили ППО збивали безпілотники в місті. За словами Єфросиніної вони чули вибухи, а на момент початку повітряної тривоги вона взагалі спала. Шоувумен та Полякова одночасно знімали відео з укриття. 

Єфросиніна та Полякова провели ніч в укритті під час атаки шахедів на Одесу - фото 1
Єфросиніна та Полякова з донькою в укритті. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Також з Поляковою була її 19-річна донька Марія. Вони приїхали до Одеси з Європи, де були напередодні. Єфросиніна ж прибула до міста зі США. Також Маша показала фотографію, на якій її зіркова подруга спить в укритті.

Єфросиніна та Полякова провели ніч в укритті під час атаки шахедів на Одесу - фото 2
Єфросиніна та Полякова в укритті. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Наслідки атаки безпілотників в ніч проти 18 березня

Захисникам України вдалося збити 13 безпілотників над Одеською областю та один — над Миколаївською.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель", — розповіли в Силах оборони.

Рятувальники ліквідували пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Щодо Єфросиніної та Полякової після нічних сторіз в Instagram вони поки що (на момент написання новини) на зв’язок в соцмережах не виходили.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому донька Маші Єфросиніної уникає публічності. Також ми розповідали, що телеведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора.

Одеса
Оля Полякова
Маша Єфросініна
українські зірки
дрони

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