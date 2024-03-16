Єфросиніна розповіла, чому її донька уникає публічності

Шоувумен Маша Єфросиніна з донькою Наною. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Минулого місяця єдина донька шоувумен Маші Єфросиніної, Нана, відзначила 20-річчя. Втім зіркова мама не показала її актуальне фото, бо дівчина уникає публічності. Маша пояснила, чим Нана аргументує свій вибір.

Про це Єфросиніна розповіла в YouTube-проєкті "Вдома поговоримо" шоувумен Олени Кравець.

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Єфросиніна про вибір доньки не бути публічною

Шоувумен Єфросиніна розповіла, що зазвичай Нана дозволяла їй виставляти в соцмережі її фото на день народження. Але цього разу публікаціям актуальних світлин зелене світло дівчина не дала. За словами Маші, для її доньки публічність — це тотальна відмова від свободи життя.

"Нана дуже розумна дитина. Вона дуже багато розмірковує, і каже: "Це обмеження моїх свобод. Ми живемо в такий час, що ми й так багато під що підлаштовуємося. Ми постійно боремося в собі з подоланням своїх страхів, несвобод і обмежень, які диктуються соціальним впливом", — зізналась Маша.

Єфросиніна зауважила — вона поважає вибір доньки. Соцмережі, до речі, в Нани є, але вони закриті. Окрім доньки, Маша виховує також сина Олександра, якого часто можна побачити на фото та відео шоувумен. Єфросиніна народила дітей від свого чоловіка, колишнього бізнесмена та чиновника, а нині захисника України Тімура Хромаєва.

Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна представила Україну на заході ООН у Нью-Йорку. Також ми розповідали, як Єфросиніна прокоментувала скандал зі співачкою Христиною Соловій.