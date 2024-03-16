Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Ефросинина рассказала, почему ее дочь избегает публичности arrow

Ефросинина рассказала, почему ее дочь избегает публичности

16 марта 2024 14:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ефросинина рассказала, почему ее дочь избегает публичности
Шоувумен Маша Ефросинина с дочерью Наной. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом месяце единственная дочь шоувумен Маши Ефросининой, Нана, отметила 20-летие. Впрочем, звездная мама не показала ее актуальное фото, потому что девушка избегает публичности. Маша объяснила, чем Нана аргументирует свой выбор.

Об этом Ефросинина рассказала в YouTube-проекте "Вдома поговоримо" шоувумен Елены Кравец.

Читайте также:

Ефросинина о выборе дочери не быть публичной

Шоувумен Ефросинина рассказала, что обычно Нана позволяла ей выставлять в соцсети фото на день рождение. Но на этот раз публикациям актуальным фотографиям зеленый свет девушка не дала. По словам Маши, для ее дочери публичность — тотальный отказ от свободы жизни.

"Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет, и говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так во многом подстраиваемся. Мы постоянно боремся в себе с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, которые диктуются социальным влиянием", — призналась Маша.

Ефросинина отметила — она уважает выбор дочери. Соцсети, кстати, у Наны есть, но они закрыты. Кроме дочери Маша воспитывает также сына Александра, которого часто можно увидеть на фото и видео шоувумен. Ефросинина родила детей от своего мужа, бывшего бизнесмена и чиновника, а ныне защитника Украины Тимура Хромаева.

Ефросинина рассказала, почему ее дочь избегает публичности - фото 1
Маша Ефросинина с мужем и детьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина представила Украину на мероприятии ООН в Нью-Йорке. Также мы рассказывали, как Ефросинина прокомментировала скандал с певицей Христиной Соловий.

дети
соцсети
Маша Ефросинина
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство