Ефросинина рассказала, почему ее дочь избегает публичности

Шоувумен Маша Ефросинина с дочерью Наной. Фото: Instagram/mashaefrosinina

В прошлом месяце единственная дочь шоувумен Маши Ефросининой, Нана, отметила 20-летие. Впрочем, звездная мама не показала ее актуальное фото, потому что девушка избегает публичности. Маша объяснила, чем Нана аргументирует свой выбор.

Об этом Ефросинина рассказала в YouTube-проекте "Вдома поговоримо" шоувумен Елены Кравец.

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Ефросинина о выборе дочери не быть публичной

Шоувумен Ефросинина рассказала, что обычно Нана позволяла ей выставлять в соцсети фото на день рождение. Но на этот раз публикациям актуальным фотографиям зеленый свет девушка не дала. По словам Маши, для ее дочери публичность — тотальный отказ от свободы жизни.

"Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет, и говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так во многом подстраиваемся. Мы постоянно боремся в себе с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, которые диктуются социальным влиянием", — призналась Маша.

Ефросинина отметила — она уважает выбор дочери. Соцсети, кстати, у Наны есть, но они закрыты. Кроме дочери Маша воспитывает также сына Александра, которого часто можно увидеть на фото и видео шоувумен. Ефросинина родила детей от своего мужа, бывшего бизнесмена и чиновника, а ныне защитника Украины Тимура Хромаева.

Маша Ефросинина с мужем и детьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина представила Украину на мероприятии ООН в Нью-Йорке. Также мы рассказывали, как Ефросинина прокомментировала скандал с певицей Христиной Соловий.